Operaattori: Katso Linnan juhlat telkkarista puhelimen sijaan – ei huomioi laskuissa tärkeää seikkaa

Verkko-operaattori muistuttaa klassisen televisiokuvan jakelun olevan ekologisempaa kuin internet-pohjainen striimaus. Katselulaitteiden virrankulutus kuitenkin puuttuu yhtälöstä.

Verkko-operaattori Digita suosittelee suomalaisia katsomaan presidentin itsenäisyyspäivän vastaanoton televisiosta kännykän sijaan osana sähkönsäästötalkoita.

Yhtiön mukaan tiedonsiirron sähkönkulutus on tärkeä aihe koko maapallon kannalta, sillä sekä datan että päätelaitteiden kasvava määrä kuluttaa paljon sähköä. Tämä näkyy myös lisääntyvänä tiedonsiirron tarpeena.

Digita operoi itse television maanpäällistä jakeluverkkoa eli niin sanottua ilma-antenniverkkoa. Se kilpailee kaapelitelevision ja internet-pohjaisen striimauksen eli suoratoiston kanssa.

Digita sanoo maanpäällisen jakeluverkon eli broadcasting-jakelun olevan vihrein tapa toimittaa audiovisuaalisia sisältöjä suurille väestömäärille. Yhtiö viittaa LoCat-energiatutkimuksiin (pdf) sekä Britannian viestintäviranomaisen OfComin selvitykseen.

Jälkimmäisessä ei tosin otettu kantaa sisältöjen toimittamisen ekologisuuteen tulevaisuudessa. Lisäksi LoCat-energiatutkimukseen osallistunut Carnstone huomautti, että sisällön toimitustavasta riippumatta televisionkatselun tehonkulutus oli kuitenkin verrattain pientä verrattuna muihin ihmisten aktiviteetteihin, kuten autoiluun.

Tutkimuksen mukaan yhden broadcasting-jakelun kautta toimitettuun laitteen katselutuntiin liittyvä energiakulutus oli Euroopassa vuonna 2020 keskimäärin 14 Wh. Kulutus on pieni verrattuna suoratoistopalveluiden kulutukseen, joka oli keskimäärin 153 Wh katselutunnilta.

Tutkimus ei huomioi itse television energiankulutusta, joka on tyypillisesti 56 Wh katselutunnilta. Tässä on todellisuudessa merkittävä ero nettipohjaiseen mobiililaitteilla katseluun, sillä kännykän näyttö käyttää murto-osan television kuluttamasta sähköstä. Esimerkiksi Tekniikan Maailman tuoreiden mittauksien perusteella 50-tuumaisen television tehontarve oletusasetuksilla on 93 wattia.

Lue lisää: TM:ltä tehovinkki: Yksi asetus tuo ison säästön television sähkön­kulutukseen

Digita markkinoi television katselua ekotekona, mutta myöntää myös, että muistakaan katselutavoista ei kannata potea huonoa omatuntoa.

– Aina ei ole mahdollista katsoa kaikkia lähetyksiä television ja broadcasting-verkon kautta. Jos istut esimerkiksi bussissa ja haluat seurata Linnan juhlia, niin ainoa vaihtoehto on katsoa lähetystä suoratoistopalvelun kautta, Digitan TV- ja videoliiketoiminnasta vastaava johtaja Teppo Ahonen sanoo tiedotteessa.

Teknisesti ero nettilähetysten ja perinteisen television välillä on siinä, että suoratoistettaessa jokaiselle katsojalle striimataan omaa ohjelmaa. Broadcast-lähetyksissä taas kaikki katsojat ovat saman lähetyksen äärellä, eikä katsojien määrä vaikuta lähetysten tehovaatimuksiin.