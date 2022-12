Kangasalan Sanomat syyttää perättömiä ilmoituksia Facebook-kurimuksestaan. Suomen Lehdistö kertoo asiasta lisää.

Viestintä Facebookin kanssa on ollut kovin yksisuuntaista.

Yhdysvaltalaisen Metan omistama somejätti Facebook on tulkinnut Kangasalan Sanomat roskapostittajaksi. Sanomalehden mukaan lehden verkkoversiossa julkaistuja juttuja ei toistaiseksi jakaa Facebookissa, ja Facebook on poistanut käyttäjiltään kaikki vanhat tilapäivitykset, joihin on liittynyt kangasalansanomat.fi-osoitteen linkkaus.

Lehden mukaan ongelman takana ovat perusteettomat ilmiannot, joiden vuoksi Facebook tulkitsee Kangasalan Sanomien sivut roskasisällöksi.

Sanomalehti tarkensi Suomen Lehdistölle, että taustalla on äskettäinen artikkeli nuorten väkivallasta, joka suututti joitakin. Kun Facebook ensimmäisten ilmoitusten jälkeen poisti jutun ja linkin sen jakaneilta, jotkut luulivat lehden poistaneen juttunsa itse. Se sai aikaan lisää perättömiä ilmiantoja, ja lopulta Facebookin automatiikka ilmeisesti näki verkko-osoitteen Kangasalansanomat.fi roskapostittajana.

– Sisältömme ei tietenkään ole roskasisältöä eikä yhteisönormeja rikkovaa, mutta Facebookin tekoäly ei ymmärrä sitä, se ymmärtää vain ilkivallalla tehtyjen perättömien ilmoitusten lukumäärän, kommentoi Kangasalan Sanomien päätoimittaja-toimitusjohtaja Heli Keskinen omassa lehdessään.

Asian korjaamisen aikataulusta ei ole tietoa. Keskinen korostaa, että ”Facebook on yhtiö, johon ei voi ottaa yhteyttä”. Toistaiseksi kaikki yritykset selvittää asiaa ovat jääneet vaille vastausta.

Facebook on tunnettu siitä, että yhtiöstä on melkein mahdoton tavoittaa ihmisiä ongelmien ilmentyessä.

Ylä-Satakunnan päätoimittaja Jukka Huikko on pyytänyt Twitterissä Facebookin yhteiskunta-asioista vastaavaa Aura Sallaa kommentoimaan tilannetta. Toistaiseksi Facebookilta ei ole saatu kommenttia asiaan.

Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun Facebook on kohdellut suomalaista(kin) sisältöä kovalla kädellä. Esimerkiksi vuonna 2020 Facebook poisti Yleisradion koronavirusta käsitteleviä uutisartikkeleita väärin toimivan automatiikkansa takia.

Lue lisää: Facebook sensuroi koronauutisia, uhrien joukossa Yle – ”Ohjelmistovirhe”

Samaan aikaan täysin valheelliset ja selvästi sellaisiksi havaittavat profiilit saavat toimia Facebookissa vapaasti. Äskettäin yksi tällainen profiili markkinoi suomalaisille kymmenien tuhansien eurojen korona-avustusta Yhdysvaltain sosiaali- ja terveysministeriön nimissä. Huijaus tavoittelee ihmisten henkilötietoja.

Lue lisää: Hämmentävä Facebook-viesti lupaa äkki­rikastumista, mutta vie henkilö­tiedot – asian­tuntijalta suorat sanat

Ministeriötä teeskentelevä Facebook-profiili oli edelleen toiminnassa torstaina iltapäivällä.

Facebookin toiminta on usein tulkittu välinpitämättömyydeksi käyttäjiä kohtaan. Vaikka se ei olisi tarkoituksellista, sillä on kuitenkin erittäin kielteinen vaikutus lehdistön- ja sananvapaudelle.