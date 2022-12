Erittäin suuria ja pieniä lukuja kuvaavat kerrannaisyksiköt saivat uusia jäseniä.

Numeroiden kirjoittamisessa käytettävä kansainvälinen mittayksikköjärjestelmä, eli metrijärjestelmään perustuva SI-järjestelmä on saanut uusia nimiä kerrannaisille, jotka kuvaavat hyvin pieniä tai suuria numeroita. Uusia nimiä ovat kvadriljardia kuvaava ronna ja kvintiljoonaa kuvaava kvetta, kertoo New Scientist.

Uudet kerrannaisyksiköt saivat nimensä Yleisen paino- ja mittakonferenssin kokouksessa Pariisissa marraskuun puolivälissä.

Esimerkiksi kvettametri (Qm) on 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 metriä ja ronnatavu (RB, suomeksi mahdollisesti Rt) 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 tavua.

Samalla uudet, hyvin pieniä lukuja kuvaavat kerrannaisyksiköt saivat nimet ronto ja kvekta. Näitä kuvaavat pienet kirjaimet r ja k.

Suurilla luvuilla on myös arkikielen käyttöä, sillä tietokonepohjaisten järjestelmien koot ovat nousseet nopeasti. Nykyään on hyvin tavallista, että uudessa tietokoneessa on teratavun (Tt) eli 1 000 000 000 000 tavun kokoinen kiintolevy tai muu massamuisti.

Kun puhutaan kokonaisten verkkojen ja internetin tietomäärästä, uudet luvut tulevat tarpeeseen. New Scientistin mukaan internetin tietomääräksi vuonna 2025 arvioidaan 175 tsettatavua.

Ennen nykyisten kerrannaisyksiköiden vahvistamista ronnasta oli ehditty käyttää nimitystä bronto ja hella.

Edellisen kerran järjestelmää laajennettiin vuonna 1991, jolloin otettiin käyttöön suuret kerrannaiset tsetta (21 nollaa) ja jotta (24 nollaa) sekä pienet tsepto ja jokto.

Ensimmäiset kerrannaisyksiköt olivat vuonna 1795 käyttöön otetut milli, sentti, desi, deka, hehto ja kilo.

Britannian mittayksikköstandardien keskuksen Richard Brown arvioi New Scientistille, että järjestelmää lienee tarvetta laajentaa seuraavan kerran noin 25 vuoden kuluttua.