Pyysimme kauppiailta 50 Black Friday -tarjousta – osa diileistä on todella hyviä, jotkut taas ihan muuta

Viisi suurta kauppaketjua listaa tärppinsä perjantain suurta ostospäivää varten. IS tutki hinnoittelun taustat.

Black Friday -alepäivät huipentuvat tänään varsinaiseen Black Friday -perjantaihin. IS Digitoday pyysi viideltä merkittävältä kauppiaalta mielestään kymmenen hyvää tarjousta. Mukana ovat Verkkokauppa.com, Gigantti, Power, Veikon Kone ja Clas Ohlson.

IS Digitoday tutki tuotteiden hintahistorian varmistaakseen, ettei kyse olisi hintojen pumppaamisesta eli hintojen nostamisesta jonkin verran ennen Black Fridayta keinotekoisen alennuksen luomiseksi myöhemmin. Tässä käytettiin Hintaopas-, Hintaseuranta- ja Vertaa.fi-palveluja sekä Google-hakuja.

Epäilyttävin hinnan alennus oli Harman Kardon Onyx Studio 7 -kaiuttimella, jonka hinnan ilmoitettiin laskeneen 399 eurosta 99:ään. Vaikka laite oli maksanut viime kesänä 399 euroa, se on useimmilla liikkeillä laskenut 149 euroon jo vuodenvaihteessa.

Myös JBL Tune 760NC -kuulokkeiden hinta on vaihdellut, ja sen ilmoitettu alkuperäinen hinta on ollut markkinahintaan nähden turhan korkea.

Kauppiaiden ilmoittamat tarjoukset eivät ole myöskään aina markkinoiden halvimpia – joskus ei lähelläkään. Esimerkiksi Clas Ohlson on alentanut iRobot Roomba i7150 -imurin hinnan 695 eurosta 499,90 euroon. Sen hinta on kuitenkin samaan aikaan reilusti alempi Gigantissa (299 €), Powerissa (332 €) ja Verkkokauppa.comissa (379 €).

Myös Siemens EQ.300 -kahvikoneen hinta on heilahdellut rajusti. Sitä on ollut markkinoilla syys- ja lokakuun tarjouksissa 303 euron hintaan, mikä on melkein sama kuin nyt nähty Black Friday -hinta. Muutama viikko ennen Black Fridayta sen hinta on ollut yli kaksinkertainen. Mutta sitä ei ole tuohon aikaan saanut muualtakaan halvemmalla.

Bosch SMU2HVW22S -pesukone puolestaan on ollut syys-lokakuun ajan myynnissä 499 euron hintaan, mutta kuukautta ennen Black Fridayta sen hinta nousi 699 euroon. Sieltä sen hinta laski Black Fridayksi 399 euroon.

Tämä tarkoittaa sitä, että kauppiaiden ilmoittamia alennusprosentteja ei kannata tuijottaa sokeasti, vaan tehdä omia nettihakuja kiinnostavien tuotteiden suhteen. Tarpeeseen ostaminen on huomattavasti fiksumpaa kuin ”kun halvalla saa” -tyyppinen shoppailu.

Verkkokauppa.comin 10 tuotenostoa

Apple Watch Series 7 -älykello 299,99 € (norm. 438,99 €). Edellisvuoden Apple Watch, mutta esiintyy silti yhä edukseen älykellojen tuotekategoriassa. Apple iPhone 12, musta (128 Gt) 599,99 € (norm. 798,99 €). Kahden vuoden takainen iPhone-malli. Verkkokauppa.com odottaa puhelimen myytävän nopeasti loppuun. Philips 65PML9506 65" Smart Android 4K Ultra HD MiniLED -televisio 899 € (norm. 1599 €). 65-tuumainen Android-älytelevisio lähtee nyt selvästi normaalia edullisemmin. Asus Dual Radeon RX 6600 8GB GDDR6 -näytönohjain 249,99 € (norm. 349,99 €). Pelaamiseen suunnattu näytönohjain tietokoneisiin. Radeon on monien valitsema vaihtoehto kilpaileville Nvidian GeForce-ohjaimille. Samsung Odyssey G7 28" -pelinäyttö 399,99 € (norm. 799,99 €). Pelaamiseen suunniteltu näyttö, jonka hinta on nyt leikattu puoleen. 360 Robot Vacuum Cleaner C50 -robotti-imuri 99,00 € (norm. 159,00 €). Matala ja pieni robottipölynimuri, jossa on mukana moppauslaite. HP Laptop 14s-fq0026no 14" -kannettava 249,99 € (norm. 379,99 €). 14 tuuman kannettava tietokone Windows 11 S -käyttöjärjestelmällä ja 12 kuukauden Office 365 -käyttöoikeudella. GZR Zon-e Pro -sähköpotkulauta 499,99 € (norm. 699,99 €). 25 km/h:n huippunopeutta ja enintään 40 kilometrin etäisyyttä lupaava sähköpotkulauta. Siemens WM14PIHDN iQ500 -pyykinpesukone 499,99 € (norm. 749,99 €). Mukana automaattinen pesuaineen annostelija sekä etäohjaus ja etäseuranta. Ströme ProCleanser Visual Lite -mustapäänpoistaja 29,99 € (norm. 59,99 €). Kauneudenhoitotuote kameralla varustettuna, jotta mustapäiden poisto ihosta olisi helpompaa.

Powerin 10 tuotenostoa

Sennheiser Momentum 3 -kuulokkeet 159 € (norm. 249 €). Langattomat vastamelukuulokkeet kolmessa värissä: grafiitti, valkoinen ja musta. Samsung UE60BU8075 -älytelevisio 599 € (norm. 799 €). 60-tuumainen Samsung Smart TV. Samsung QE55S95BATXXC -älytv 1299 € (norm. 1999 €). 55-tuumainen oled-näytöllä varustettu televisio huomattavalla alennuksella. ASUS TUF DASH F15 FX517ZR-HQ008W -läppäri 1349 € (norm. 2299 €). Asuksen pelikannettava, jonka luvataan taipuvan myös uusien pelien vaatimuksiin. ASUS R565JA-EJ4055W -läppäri 379 € (norm. 599 €). Kannettava tietokone arjen avuksi esimerkiksi opiskelun ja työnteon oheen. Sisältää Microsoft 365 toimisto-ohjelmistot vuodeksi. AOC GAMING 25G3ZM/BK 24,5" -näyttö 159 € (norm. 299 €). Pelaamiseen tarkoitettu näyttö, jossa on hintaansa nähden hyvät ominaisuudet. PRINCESS 182024 AIRFRYER XL -kiertoilmakypsennin 69,90 € (norm. 139,90 €). Airfryer-laite ruokien valmistamiseksi terveellisemmin, vähemmällä määrällä rasvaa. CONECTO LED-ÄLYVALONAUHA 5M RGB WIFI 19,90 € (norm. 44,90 €). Himmennettävä älyvalonauha käytettäväksi moninaisissa eri kohteissa. AEG CCS84779CB -liesitaso 1999 € (norm. 2999 €). AEG:n FlexiBridge-liesitaso käsittää sisäänrakennetun liesituulettimen. Samsung Galaxy A53 -älypuhelin 299 € (norm. 379 €). Hyvä hinta-laatusuhde ja sisältänee riittävät ominaisuudet useimpien tarpeisiin.

Veikon Koneen 10 tuotenostoa

Oppo A76 -älypuhelin 129 € (norm 199 €). Kiinalaisen Oppon A76-puhelin on saavuttanut suosiota kuluttajien keskuudessa. OnePlus 10T -älypuhelin 549 € (norm. 699 €). Toisen kiinalaisvalmistajan OnePlussan 10T on lippulaivamalli ja on ollut suosittu parempaa puhelinta hakevien keskuudessa. Samsung Galaxy A53 5G 128GB -älypuhelin 299 € (norm. 399 €). Keskisarjan älypuhelimia edustava Galaxy A53 on nyt kaupan karvan verran alle 300 eurolla. Bosch Climate Comfort 8101I 6,5 KW -ilmalämpöpumppu 1390 € (norm. 2690 €). Pohjoisiin olosuhteisiin suunniteltu Bosch ilmalämpöpumppu 6,5kw:n teholla. Luvataan sopivan suuremmankin tilan lämmittämiseen tai viilentämiseen. Bosch SMU2HVW22S -astianpesukone 399 € (norm. 699 €). Kauppiaan mukaan lähes puoleen hintaan myytävä astianpesukone käsittää kolmannen koritason aterimille. Hinnan ilmoittaminen on kuitenkin hyvin harmaalla alueella. Bosch WAU28PB0SN -pyykinpesukone 599 € (norm. 990 €). Automaattisella pesuaineen annostelulla varustettu pyykinpesukone sietää 9 kilon pyykkimäärän. Sony Bravia XR XR55A84KAEP 55" oled-tv 1399 € (norm. 2199 €). Veikon Koneen mukaan 65” ja suuremmat kokoluokat ovat suosittuja, mutta nyt hankitaan myös enemmän pienempiä kokoja 55” ja sitä pienempiä 48” ja 42” malleja. JBL Partybox 310 MC -bilekaiutin 349 € (norm. 499 €). Tänä vuonna erilaiset bluetooth-kaiuttimet ovat myyneet hyvin. Tarjontaa on pienistä kaiuttimista suurempiin ”bilekaiuttimiin” saakka. HP Pavilion Gaming TG01-2032NO -pelipöytäkone 999 € (norm. 1299 €). HP:n pelipöytäkone Ryzen 7 suorittimella ja Nvidia GeForce RTX3060 -näytönohjaimella. HP 14S-FQ1010NO -kannettava tietokone 599 € (norm. 799 €). HP:n 14” Ryzen 7 -kannettava taustavalaistulla näppäimistöllä. Sopii työhön ja vapaa-aikaan.

Gigantin 10 tuotenostoa

Samsung Galaxy Z Flip 3 -älypuhelin 8/128GB 599 € (norm. 999 €). Taitettava puhelin, joka lukeutuu Samsungin lippulaivoihin. Kasvava tuotekategoria, joka tuo mieleen takavuosien simpukkapuhelimet. Xiaomi Redmi 9A -älypuhelin 2/32GB 59 € (norm. 79 €). Varsin edullinen älypuhelin 6,53 tuuman näytöllä ja 13 megapikselin kameralla. Xplora XGO3 -kellopuhelin 99 € (norm. 169 €). Gigantti näkee kellopuhelimien suosion nousevan ja tarjoavan paitsi käytännöllisyyttä lapsille, myös mielenrauhaa vanhemmille. Suunto 7 -urheilukello 199 € (norm. 479 €). Voimakkaasti alennettu hyvinvointilaite, jollaisia Gigantti odottaa ostettavan entistä enemmän joululahjoiksi. Samsung Galaxy Book2 -kannettava tietokone 399 € (norm. 749 €). Ohut ja kevytrunkoinen läppäri 15,6 tuuman näytöllä ja 8 gigatavun työmuistilla. LG 65" C2 4K OLED -älytelevisio 1799 € (norm. 2499 €). Edustaa LG:n vastuulliseksi arvioitua OLED C -sarjan mallistoa. Electrolux Well Q7 -varsi-imuri 159 € (norm. 299,95 €) Varsi-imurit ovat Gigantilla myyneet syksyllä robotti-imureitakin enemmän. Siemens EQ.300 -kahvikone 299 € (norm. 729 €) Myyjän mukaan kahvikoneet saivat vauhtia korona-ajasta, joka muutti suomalaisten kahvimieltymyksiä. Samsung WW6000T -pyykinpesukone 444 € (norm. 899 €) Täyttömäärä 9 kg ja suurin linkousnopeus 1600 kierrosta minuutissa. EPOQ-keittiöt -50 %. Gigantti myy kaikkia EPOQ-keittiöitä puoleen hintaan. Edellyttää kokonaisen, vähintään 1999 € keittiön tilaamista 11.12.2022 mennessä. Kampanja ei koske työtasoja, altaita, hanoja, kodinkoneita tai palveluja eikä sitä voi yhdistää muihin keittiötarjouksiin.

Clas Ohlsonin 10 tuotenostoa. Myyjä käyttää Black Weekin tai Black Fridayn sijasta termiä Gift Week

Beurer HD 75 Nordic -lämpöpeitto, 180x130 cm 64,90 € (norm. 79,95 €). Tarjoaa 6 eri lämmitystilaa ja mahdollistaa itsensä lämpimänä pitämisen lämmittämättä koko huonetta. Syma Drone Z4W Explorer FPV -lennokki/drone 54,90 € (norm. 79,90 €). Kameralla varustettu drone, joka on tarkoitettu yli 8-vuotiaille ja ensimmäiseksi askeleeksi lennokkien maailmaan. Muista droneihin liittyvät lentorajoitukset ja mahdolliset muut viranomaisvaatimukset. Wilfa-ilmankostutin HU2W-300 39,90 € (norm. 59,95 €). Ultraääni- ilmankostutin noin 40 neliömetrin tilaan. Voi auttaa kuivasta nenästä tai ihoärsytyksestä kärsivää. Harman Kardon Onyx Studio 7 Bluetooth-kaiutin 99,90 € (norm. 399 €). 8 tunnin kuunteluaikaa lupaava kaiutin. Wilfa-vohvelirauta krumkake Culture CC1B-1000 34,90 € (norm. 67,99 €). Vohvelirauta jäätelötötteröitä varten perinteisellä norjalaisella koristekuvioinnilla. JBL Tune 760NC -kuulokkeet 69 € (norm. 99,99 €). Langattomat over-ear-kuulokkeet aktiivisella kohinanvaimennuksella ja enintään 50 tunnin akkukestolla. Philips Sonicare ProtectiveClean 4300 -sähköhammasharja Tarjous: Ota 2 maksa 1 (norm. 79,90 € kpl). Vuodesta toiseen ajankohtainen lahja esimerkiksi pariskunnille tai isovanhemmilta lapsenlapsille. Remington-hiustenkuivaaja Hydraluxe AC8901 49,90 € (norm. 69,95 €). 3 lämpöasetusta ja 2 nopeutta. Tarjouksessa myös suoristusrauta samasta tuoteperheestä. Kenwood-yleiskone Prospero+ KHC29.HOWH 179,90 € (norm. 219,00 €). Keittiötyökalu vispaamiseen, vaivaamiseen, sekoittamiseen, pusertamiseen ja silppuamiseen. Robotti-imuri iRobot Roomba i7150 499,90 € (norm. 695 €). Aiempia Roomba-malleja tehokkaampi imuri, jota ohjataan puhelinsovelluksella.

Muuttunut maailmantilanne pakottaa yhä useamman kuluttajan isojen kysymysten äärelle. IS Digitoday suosittelee shoppaajia esittämään itselleen ainakin nämä kolme kysymystä: