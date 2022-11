Suomalaisia Twitter-käyttäjiä pakotettu Donald Trumpin seuraajiksi

Suomalaiset ihmettelevät, miksi heidät on laitettu seuraamaan Donald Trumpin juuri uudelleen aktivoitua Twitter-tiliä.

Donald Trumpin tilin palautus on vain yksi Elon Muskin kiistanalaisista tempauksista Twitterin omistajana.

Twitterin sekasortoon saattanut uusi omistaja Elon Musk palautti Yhdysvaltain entisen presidentin Donald Trumpin tilin viikonloppuna. Nyt useat käyttäjät kummastelevat, miksi heidät on kysymättä liitetty Trumpin seuraajiksi.

Tähän törmäsi muun muassa yhteiskunnallinen vaikuttaja Matti Muukkonen. Hän kysyy Twitterissä, miksi hänet on laitettu seuraamaan Trumpia.

Viestiin on vastannut useampi Twitter-käyttäjä, jotka kaikki kertovat kokeneensa saman. Heitä vaikuttaa yhdistävän se, että he ovat joskus aikanaan seuranneet Trumpia, mutta eivät enää silloin Trumpin saatua lähtöpassit Twitteristä Yhdysvaltain kongressin valtauksen aikaan tammikuussa 2021.

– Itsekin näköjään olin seuraamassa Herra Oranssia. Toki muistelin, että omasta tahdostani joskus kauan sitten vaalien aikaan halusin kaiken tuon hulluuden nähdä (jonka takia itse kai seurannut), mutta se ilkeily on jo nähty, joten äkkiä pois noista ympyröistä, vastasi eräs käyttäjä.

Elon Musk antoi ymmärtää aikaisemmin, että Trumpin seuraajamäärät palautetaan nykyisestä tietokannasta tai varmuuskopiosta. Nyt moni uskoo, että tiedot eivät ole ajan tasalla tai sitten mukana ovat kaikki, jotka ovat edes kerran Trumpia seuranneet.

Keskustelun perusteella vaikuttaa siltä, ettei seuraajiksi olisi lisätty käyttäjiä, jotka eivät ole koskaan seuranneet Trumpia.

On myös mahdollista, että joukkoirtisanomisten ja -irtisanoutumisten vuoksi teknisten ongelmien äärellä kipuileva Twitter on palauttanut Trumpin tilin pikaratkaisuna, jossa on vedetty mutkia suoraksi.

Uutisen kirjoitushetkellä Trumpilla oli suurin piirtein 87,7 miljoonaa seuraajaa määrän heilahdellessa tuhansien käyttäjien verran edestakaisin.

Somekouluttaja Harto Pönkä kertoi Twitterissä Trumpin saaneen eilen 86 796 uutta seuraajaa. Lukemaa voi seurata reaaliajassa Social Blade -palvelussa.

Aiemmin erittäin aktiivisesti twiitannut ja hyvin kiistanalaisia mielipiteitä esittänyt Trump on sanonut, ettei häntä kiinnosta Twitteriin palaaminen. Voi olla, että tilanne muuttuu Yhdysvaltain seuraavien presidentinvaalien lähestyessä. Trump on ilmoittanut pyrkivänsä uudelleen presidentiksi vuonna 2024.

Eri asia on, onko koko Twitteriä silloin enää olemassa. Palvelun pelätään alkavan toimia huonommin ja huonommin, koska suuri osa sen tekniikasta vastanneista osaajista irtisanottiin. Lisäksi Musk on ainakin leikitellyt ajatuksella Twitterin tappamisesta.