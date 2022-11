Windows 11:n uudistus suututti käyttäjät – nyt tilanne näyttää pahenevan entisestään

Microsoft puuhaa lisää mainoksia Windows 11:een ja etenkin sen aloitusvalikkoon, Ghacks kertoo.

Microsoft testaa muutoksia Windows 11 -käyttöjärjestelmään. Ghacksin mukaan Windows 11:n testiversion aloitusvalikossa on osio, joka suosittelee ulkopuolisia verkkosivuja. Ne on tulkittu mainoksiksi, jotka perustuvat käyttäjän sijaintiin ja selailuhistoriaan. Tässä käytetään oletetusti apuna Windows 11:n oletusselainta Edgeä.

Lue lisää: Windows-tietokoneen säätämiseen tulossa iso helpotus

Käyttäjä voi poistaa suosituksia yksitellen tai tyhjentää ne kokonaan. Silloin aloitusvalikkoon jää kuitenkin outo tyhjä kohta. Lisäksi Microsoft testaa mainoksen esittämistä aloitusvalikon osiossa, jossa voi vaihtaa käyttäjää tai kirjautua ulos. Tässä osiossa on nähty mainos Microsoftin OneDrive-tiedostopalvelusta.

Aloitusvalikko on osa Windows 11:n tehtäväpalkkia, josta Microsoft karsi toimintoja Windows 10:een verrattuna. Vieläkään ei esimerkiksi ole mahdollista vaihtaa tehtäväpalkin sijaintia, vaan se on lukittu ruudun alalaitaan.

Microsoft tarjosi joitakin parannuksia osana äskettäistä suurpäivitystä. Nyt tehtäväpalkkiin voi esimerkiksi lisätä ohjelmien pikakuvakkeita, vaikka niille ei olisi enää tilaa. Sellaiset kuvakkeet löytyvät kolmen pisteen valikon alta.

Lue lisää: Windows 11 sai toivottuja uudistuksia – auttavatko alennus­tilaan?

Ghacks kuitenkin arvioi testien perusteella, ettei Microsoftia kiinnosta käyttäjäkokemuksen parantaminen yhtä paljon kuin mainosten lisääminen. Uutispalvelu näkee testien enteilevän perustavanlaatuista muutosta, joka tekee aloitusvalikosta mainosalustan.

Ei ole tiedossa, aikooko Microsoft sallia mainostilan ostamisen näistä valikoista, vai valitseeko yhtiö niissä näytettävät kohteet itse käyttäjän toiminnan perusteella.

Windows 11:llä on StatCounterin mukaan päälle 15 prosentin markkinaosuus. Vaikka osuus on ollut hienoisessa nosteessa, Windows 10:n suosio on pysynyt kuukausia lähes ennallaan päälle 70 prosentissa.