Tappoiko Elon Musk juuri Twitterin?

Musk vihjaisi Twitterin kuolemasta. Samalla Twitterin toimistoja raportoidaan suljetun ympäri maailman.

Elon Muskin toiminta Twitterin johdossa on ollut hyvin tempoilevaa.

Twitterin 44 miljardilla dollarilla ostanut ostanut monimiljardööri Elon Musk julkaisi perjantaina Suomen aikaa Twitterin kuolemaa symboloivan twiitin. Twiitissä on Twitterin linnulla varustettu hautakiven kuva.

Musk julkaisi ”tappotwiitin” perjantaiaamuna. IS:n kuvakaappaus Twitteristä.

Saman ketjun jatkotwiiteissä Musk julkaisi merirosvolipun sekä väitteen siitä, että palvelu saavutti juuri uuden käyttäjäennätyksensä. Viimeisessä viestisään hän totesi ”let that sink in”, jonka lähin käännös on ”miettikääpä sitä”.

Musk poisti twiittinsä arvioilta noin tunti sen julkaisemisen jälkeen. Hän on aiemminkin julkaissut provosoivaksi tarkoitettuja viestejä eli trollannut Twitterissä.

Muskin tempausta olisi helppo pitää jälleen yhtenä provokaationa. Samaan aikaan The Guardian ja monet muut viestimet kertovat, että Twitterin toimistoja ympäri maailman on suljettu, kun työntekijöitä on eronnut joukoittain Muskin vaatiman uskollisuudenvalan vuoksi.

Platformer-uutissivuston toimituspäällikkö Zoë Schiffer kertoi, että Twitterin toimistojen sulkeminen tapahtui ilman selityksiä, mutta niiden sanotaan avautuvan uudelleen maanantaina. Aiemmin Schiffer kertoi monien Twitterissä avaintehtävissä olleiden työntekijöiden eronneen.

Jo aiemmin on yhtiön sisältä on esitetty väitteitä siitä, että palvelu voi romahtaa laajojen irtisanomisten vuoksi.

Musk on vaatinut työntekijöiltään työstämään palveluun uusia ominaisuuksia suurella kiireellä ja edellyttänyt suuria määriä ylitöitä.

Muskin toiminta Twitterin johdossa on ollut hyvin tempoilevaa. Palvelun siirryttyä hänen omistuksensa hän antoi potkut koko johtoryhmälle ja julkisti itsensä ainoaksi pomoksi.

Hän on myös vaatinut tappiolliselle palvelulle lisää kassavirtaa ja alkoi myydä aiemmin tilin vahvistusmerkkinä tunnettuja symboleja kenelle vain.

Aamuyöstä Suomen aikaa ennen ”tappotwiittiään” Musk vitsaili sillä, miten on mahdollista saada pieni omaisuus sosiaalisessa mediassa.

– Aloita suurella, hän vastasi omaan kysymykseensä.

Musk yritti perua 44 miljardin dollarin Twitter-kauppansa pian niistä ilmoitettuaan. Oikeudenkäynnin uhatessa hän kuitenkin taipui lunastamaan lupauksensa.

Twitter-käyttäjät ympäri maailman ovat jo alkaneet julistaa palvelun kuolemaa. Osa on epäileväisellä kannalla. #RIPTwitter- ja #TwitterDown-aihetunnisteet alkoivat kuitenkin levitä palveluissa nopeasti.

Moni käyttäjä on myös julkaissut jäähyväisviestejä ja linkkejä tileihinsä muissa sosiaalisen median palveluissa, joihin he aikovat siirtyä.

Juttua korjattu klo 8.56: Musk ei ole poistanut twiittiään. Se on ollut kuitenkin näkymättömissä – mahdollisesti palvelun toimintahäiriöiden takia.