Euroopan omavaraisuutta tulee parantaa välittömästi, vaatii pääministeri. Tähän kuuluu kaikkien siteiden katkaiseminen Venäjään ja Kiinan-riippuvuuksien keventäminen.

Pääministeri Sanna Marin (sd) ruoti Slush-startup-tapahtumassa viime aikojen kriisien EU:ssa paljastamia heikkouksia ja ruoski monien eurooppalaisten johtajien haluttomuutta myöntää tekemiään virheitä.

Marinin mukaan koronakriisi, sota, energiakriisi sekä mahdollinen tuleva talouskriisi ovat paljastaneet EU:n strategisen tason haavoittuvuuksia niin lääke- ja rokoteomavaraisuudessa, energianlähteissä, puolustuskyvyssä, teollisessa valmistuksessa kuin digitaalisissa teknologioissa.

Kaikissa on tehty virheitä, sillä esimerkiksi puolijohteiden valmistus tapahtuu Aasiassa ja Ukrainan sotilaallisessa tukemisessa Yhdysvallat on ottanut päävastuun.

Marin peräänkuulutti strategisten riippuvuuksien katkaisemista ja painotti, ettei se onnistu heti. Esimerkiksi laajamittaisen ja kehittyneen puolijohdevalmistuksen käynnistäminen kestää ainakin 10 vuotta. Tämä myös edellyttää laajoja investointeja.

Marinin puhe ei juuri käsitellyt suunniteltua aihetta, eli startup-yritysten ja julkisen sektorin suhdetta.

Marin sanoi haluavansa omavaraisuutta EU:ssa ainakin lääkkeiden, rokotteiden, ruoan, juomaveden ja puolustuksen suuntaan. Nyt on aika kuitenkin toimia etenkin teknologian suhteen, sillä nyky-yhteiskunta on jo täysin digitalisoitunut.

– Ellemme rakenna näitä kyvykkyyksiä ja investoi digitaalisiin teknologioihin, luomme kriittisen haavoittuvuuden. Emme saa tehdä samoja virheitä teknologiassa kuin mitä tehtiin esimerkiksi lääkkeissä, Marin sanoi.

Työtä vaikeuttaa joidenkin eurooppalaisjohtajien asenne, Marin sanoi. Hän ei maininnut näitä nimeltä, mutta totesi ”omien virheiden myöntämisen olevan vaikeaa”.

Esimerkiksi Unkari on lisännyt öljyntuontia Venäjältä Ukrainan sodan aikana. Venäjän suhteen Marin oli ehdoton.

– Kaikki taloudelliset yhteydet Venäjän kanssa on katkaistava heti. Meidän tulee toimia tavalla, joka edistää Venäjän tappiota. Venäjän joukot on saatava pois Ukrainasta.

” Meidän tulee toimia tavalla, joka edistää Venäjän tappiota.

Marinin mukaan kaikkien EU:ssa tulee myös tunnustaa, että energiariippuvuus Venäjästä oli virhe.

– Energiariippuvuudessa oli tietty rauhanlogiikka, ajatus siitä että tiukat taloudelliset siteet estäisivät sodan. Mutta venäläiset eivät ajattele kuten me, heidän logiikkansa on toinen. Puolalaiset ja baltit olivat koko ajan oikeassa, Marin sanoi.

” Puolalaiset ja baltit olivat koko ajan oikeassa.

Maailmassa on pääministerin mukaan meneillään teknologinen kilpailu demokraattisten ja yksinvaltaisten maiden välillä. Sen vuoksi teknologista riippuvuutta Kiinasta on syytä vähentää merkittävästi.

– Tämä ei tarkoita kaikkien siteiden katkomista. Meidän on silti varmistettava, ettemme saa olla haavoittuvia. Emme saa joutua kiristetyiksi kuten Venäjä kiristää meitä energialla nyt.

Marinin mukaan EU-tasolla käydään parhaillaan lupaavia merkkejä antavaa strategista keskustelua suhteesta Kiinaan. Kaikki maat eivät kuitenkaan ole asioista samaa mieltä.

– Meneillään on geopoliittinen kilpailu Kiinan ja demokratioiden välillä, meidän on varmistettava voittomme, Marin sanoi.

” Meidän on varmistettava voittomme.

Pääministerin mukaan Suomessa vallitsee hallituksen ja opposition välillä yksimielisyys siitä, että vuoteen 2030 mennessä 4 prosenttia maan bruttokansantuotteesta tulisi ohjata tutkimukseen ja kehitykseen niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla. Yksimielisyyden on määrä turvata hankkeiden jatkuminen vallienkin yli.

Marin muistutti myös Suomessa olevasta vahvasta osaamisesta muun muassa 5g- ja 6g-teknologioissa, tekoälyssä sekä kvanttitietokoneissa.

Slush-esiintymisen haastattelun otsikko oli Europe, Governments, Entrepreneurs: Where Should We Start? Sisältö ei vastannut kovinkaan hyvin keskustelun runsasta geo- ja turvallisuuspoliittista antia.

Alun perin Marinin haastattelijan oli määrä olla pääomasijoitusyhtiö Headlinessa työskentelevä Christian Miele. Haastattelija vaihtui esteellisyyssyistä, koska Marinin puoliso Markus Räikkönen on töissä samassa yrityksessä.