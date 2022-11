Tiedätkö, mikä on paras tapa sammuttaa akku­palo? Vastaus ei ole sammutus­peite

Akkupalot ovat harvinaisia, mutta potentiaalisesti varsin tuhoisia.

Joka neljäs suomalainen on kokenut riskitilanteen ladatessaan elektronisia laitteita, kertoo OP Ryhmän kyselytutkimus. Nuorista aikuisista näin on käynyt yli kolmannekselle. Yleisin riski on laitteen voimakas kuumentuminen, joka johtaa myös usein vaarallisempiin tilanteisiin.

Akkupalot ovat harvinaisia, mutta hyvin vaarallisia. Alkavankin akkupalon ensisammutus on kotikonstein hankalaa, kun akku palaa räjähdellen ja ympäristöön lentää tulipurkauksia. Soita siis ensin hätänumeroon ja kutsu pelastuslaitos paikalle, OP neuvoo.

– Akkupaloa ei välttämättä pysty sammuttamaan normaalisti palon tukahduttavan sammutuspeitteen avulla. Akkupalo sammuu parhaiten upottamalla akku veteen, mutta se on hyvin riskialtista ja joissain tilanteissa liki mahdotonta, Pohjola Vakuutuksen omaisuuden ja toiminnan korvauspalveluista vastaava johtaja Markus Uimonen sanoo tiedotteessa.

Akkukäyttöisen elektroniikan lataamiseen liittyvät riskit ovat kasvussa, sillä kotitalouksissa ladataan yhä enemmän laitteita. OP:n mukaan huomattavia riskejä liittyy myös kotona ladattaviin, suurilla litiumioniakuilla varustettuihin laitteisiin, kuten sähköpotkulautoihin, tasapainoskoottereihin ja sähköpyöriin.

OP Ryhmä antaa useita ohjeita akkujen turvalliseen käyttöön: