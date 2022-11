Kuohunta Twitterissä ja sen ympärillä ei ota laantuakseen, kiitos uuden omistajan Elon Muskin.

Sosiaalisen median palvelu Twitterin uusi omistaja Elon Musk twiittasi erottaneensa insinöörin, jonka kanssa hän väitteli julkisesti palvelun ongelmista. The Vergen mukaan insinööri Eric Frohnhoefer pyrki korjaamaan Muskin Twitterissä esittämää arviota, miksi palvelu toimii hitaasti monissa maissa.

Laajempaa sananvapautta Twitterissä ajava Musk mainitsi esimerkkinä kotiaikajanan lataamisen, ja väittely hitauden syistä on tekninen ja vaikeasti seurattava. Lopulta Musk kuitenkin vain ilmoitti lyhyesti, että insinööri on erotettu. Twiitti on sittemmin poistettu.

Ei ole selvää, kuka viime kädessä oli oikeassa. Insinööri on todennut, että oli tyhmää asettua Muskia vastaan.

On epäselvää, mitä insinöörille tapahtuu. Musk on antanut potkut tuhansille Twitterin toiminnasta vastaaville työntekijöille, joista osaa on sittemmin tiettävästi pyydetty takaisin. Lisäksi Twitterin tekniset ongelmat voivat ennen pitkää olla ennen kaikkea Muskin omaa syytä juuri potkujen seurauksena. Pelkona on, että Twitter muuttuu vähitellen huonommin ja huonommin toimivaksi.

Samaan aikaan Twitter uhkaa menettää valtavasti mainostuloja. Muskin sallittua tilien aitoudesta aiemmin kertoneiden merkkien ostamisen, yhdellä tilillä matkittiin lääkejätti Eli Lilly and Co:ta ja siellä twiitattiin ”Ilmoitamme innoissamme, että insuliini on nyt ilmaista”.

The Washington Postin mukaan väärä twiitti synnytti paniikin lääkeyhtiössä, ja seurauksena johto määräsi kaikki mainoskampanjat seis palvelussa.

Ostettujen vahvistusmerkeiksi luultujen symbolien takia Twitter pani merkkiuudistuksen jäihin viime viikolla, kertoo The Guardian.

Samaan aikaan suuri mainostoimisto GroupM on tiettävästi ohjeistanut asiakkaitaan miettimään uudestaan mainontaansa Twitterissä. Platformer-uutispalvelun mukaan GroupM luokittelee Twitterin nyt ”korkean riskin” kohteeksi. Aiemmin Twitteristä ovat varoittaneet myös mainostoimistot Mediabrands ja Omnicom Media Group.

Twitter elää mainonnasta saamistaan tuloista. Viime vuonna sen mainostulot olivat 4,3 miljardia euroa, mikä edusti noin 89 prosenttia yhtiön koko myynnistä.

Muskin aloittaman sinisten merkkien myynnin tarkoituksena oli lisätä Twitterin kassavirtaa. Nyt vaikuttaa siltä, että uudistus on kääntynyt itseään vastaan.