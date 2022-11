Ratkaisu vaatii sähköasentajan pätevyyttä, mutta voi tuottaa selviä säästöjä verrattain lyhyessä ajassa.

Ailahtelevat pörssisähkön hinnat ovat saaneet monet huolestumaan sähkölaskuistaan tulevana talvena. Ihmisiä ohjeistetaan suuntaamaan sähkölaitteiden käyttöä kulutuspiikkien ulkopuolelle, mutta monessa tapauksessa tämä on helpommin sanottu kuin tehty. Kaikissa sähkölaitteissa ei ole sisäänrakennettuja ajastimia yösähkön hyödyntämiseksi.

Helsinkiläinen Lari Lohikoski kehitti ja laittoi julkisesti jakoon keinon, joka mahdollistaa ajastamiseen perustuvan rahan säästämisen. Se vaatii jonkin verran viitseliäisyyttä sekä sähköasentajan apua, mutta hyödyt ovat selvät, uskoo Lohikoski.

Lohikoski esittelee verkkosivuillaan ratkaisuaan, joka käsittää sähkökaappiin asennettavan vähän päälle 20 euroa maksavan Shelly Plus 1 PM -releen ja hänen itsensä koodaaman ohjelmapätkän, joka on sivuilta kopioitavissa asennusohjeiden kera.

Lohikosken virityksestä kertoi ensimmäisenä Afterdawn.

Shelly kiinnitetään esimerkiksi lämminvesivaraajan tai lattialämmityksen yhteyteen, kuten Lohikosken kodissa. Koodin avulla Shelly hakee sähkön ajantasaiset pörssihinnat ja valitsee niiden perusteella halvimman käyttöajan. Ohjelmanpätkä noutaa tiedot sähkön pörssihinnasta taustapalvelimelta, jonne ne päivitetään kerran vuorokaudessa yleiseurooppalaisesta Entso-E -palvelusta

Sähkön hintakehitystä on vaikea ennakoida, mutta Lohikoski sanoo ratkaisulla voitavan säästää jopa muutama euro päivässä. Säästö riippuu siitä, kuinka paljon sähkön hinta vaihtelee vuorokauden eri ajankohtina.

– Idea tuli siitä, että pörssisähkön hinta heittelee niin kovasti. Se saattaa olla todella korkea vielä illalla kello 22 aikaan, kun yösähkö tavallisesti kytkeytyy päälle, Lohikoski taustoittaa.

– Kyllä tämä maksaa itsensä takaisin aika äkkiä.

Lohikoski huomauttaa, että kaupallisiakin ratkaisuja on, ja muut harrastelijat ovat luoneet omia viritelmiään. Hän vain päätti julkaista omansa kaikille. Jokainen voi käyttää hänen ratkaisuaan – omalla vastuullaan. Shellyn asennukseen vaaditaan ehdottomasti pätevöitynyt sähköasentaja, eikä Lohikoski voi luvata teknistä tukea mahdollisiin ongelmiin.

Suomessa käynnissä olevat sähkönsäästötalkoot ohjaavat kulutusta ruuhka-aikojen ulkopuolelle, jotta kaikille riittää virtaa. Kun sähkön hinta on alhaalla, on sähköäkin runsaasti tarjolla, Lohikoski huomauttaa. Halvan hinnan hakeminen on hänestä järkevää koko sähköjärjestelmän kannalta.

Ratkaisusta ei ole apua niille, joilla on kiinteähintainen ja tasaisin aikavälein tarkistettava sähkösopimus. Lisäksi Lohikosken menetelmä voi edellyttää jatkossa päivittämistä, mikäli sen käyttämään taustajärjestelmään tulee joku muutos.

Viimeistään ensi keväänä tarvetta korjaukselle on, koska pörssisähkön hinta aletaan toukokuussa raportoida entistä useammin eli 15 minuutin välein. Lohikoski aikoo viilata koodinsa kuntoon, mutta käyttäjien on kopioitava se sitten itselleen.

Entä tietoturva? Voiko ratkaisussa piillä haavoittuvuuksia, joilla joku voi päästä sisälle kotiverkkoon tai esimerkiksi komentamaan lämminvesivaraajan toimintaa?

– Ei koodissani, se on sen verran yksinkertainen. En voi mennä takuuseen Shelly-laitteista, mutta luulen niidenkin olevan aika turvallisia, Lohikoski pohtii.