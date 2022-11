”Donald Trump” ja ”Jeesus” sikailevat ja hämmentävät – Twitterissä täysi kaaos

Väärät, mutta vahvistetun näköiset tilit ryöpsähtivät Twitteriin vain tunteja kiistanalaisen muutoksen tultua voimaan.

Sosiaalisen median palvelu Twitterillä on akuutti sen itse luoma ongelma: väärät käyttäjätilit, joilla on kuitenkin niiden aitoudesta aiemmin viestinyt sininen merkki. Syynä on palvelun uuden omistajan Elon Muskin ajama muutos, jossa vahvistusmerkin saamisesta vaaditaan nyt rahaa.

Lue lisää: Elon Musk: Varmennetut Twitter-tilit muuttuvat maksullisiksi

”Vahvistettujen” joukossa oli muun muassa tili Yhdysvaltain entisen presidentin Donald J. Trumpin nimissä. Tili on sittemmin jäädytetty. Tilin käyttäjätunnuksena oli @RealDonaldGOP, joka oli varsin lähellä Trumpin aiempaa @realdonaldtrump-käyttäjätunnusta.

Näin väärä Trump julisti tukeaan Bidenille ennen tilin jäädyttämistä. Kuvakaappaus.

Sininen merkki nähtiin myös esimerkiksi Yhdysvaltain entiselle presidentille George W. Bushille ja Britannian entiselle pääministerille Tony Blairille luotujen väärien tilien yhteydessä.

Twitterissä myös vuodesta 2006 vaikuttanut Jeesus Kristus on saanut nimensä viereen vanhan vahvistuksesta kertoneen symbolin.

CNN:n mukaan tilanteella voi olla vakavia seurauksia. Monet luottavat Twitteriin saadakseen tietoa esimerkiksi luonnonkatastrofeista tai politiikasta. Uutispalvelu korostaa, miten helppoa on nyt luoda väärä tili vaikkapa vaaleihin vaikuttamiseksi.

Väärä Donald Trump esimerkiksi twiittasi tukeaan nykyiselle presidentille Joe Bidenille.

Väärä Bush puolestaan sanoi kaipaavansa irakilaisten tappamista vuoropuhelussaan väärän Blairin kanssa. Molempien käyttäjänimien vieressä oli vanha vahvistussymboli.

Twitterissä ehdittiin nähdä myös väärennetty Elon Musk. Tili katosi nopeasti, kuten useat edellä mainitut valetilit Jeesusta lukuun ottamatta.

”Jeesus” on vaikuttanut Twitterissä vuodesta 2006. Nyt tili on saanut viereensä vanhan vahvistamisesta kertovan symbolin.

Jeesus-parodiatili myös irvaili uutiselle siitä, että ”hänen nyt vahvistettu olemassaolonsa kyseenalaistettaisiin”.

– Miksi oletetaan, etten olisi oikea, tili kysyi.

Twitterin oli pakko reagoida ongelmaan. TechCrunchin mukaan uusia tilejä on nyt estetty ostamasta sinistä merkkiä, mutta vanhoille tileille se on yhä mahdollista. Joukossa on kuitenkin paljon toimettomia tilejä, jotka saatetaan valjastaa uuteen käyttöön.

Maksettuihin tileihin ei liity minkäänlaista henkilöllisyyden vahvistusta. Twitterin vastaus tähän on esitellä kokonaan uusi merkki. Se on harmaa ja sisältää nimen ”Virallinen”. Tämän merkin saavat vain valitut tilit, kuten hallitukset, kaupalliset yritykset, merkittävät mediat ja jotkut julkisuuden henkilöt, Twitterin tuotejohtaja Esther Crawford sanoi Twitterissä.

Asetelma vaikuttaa myös naurattavan Elon Muskia, joka maksoi palvelusta 44 miljardia dollaria ja varoitti eilen sen saattavan ajautua konkurssiin.

Lue lisää: Elon Musk varoitti Twitterin työn­tekijöitä konkurssin uhasta, kourallinen yhtiön tietoturva­johtajia erosi

– Rakastan sitä, kun ihmiset valittavat Twitteristä... Twitterissä, Musk kirjoitti.

Sen jälkeen hän ilmoitti jälleen uudesta käytännöstä. Nyt parodiatilit olisi nimettävä sellaisiksi.

– Tästä edespäin parodiaa harrastavilla tileillä on oltava ”parodia” nimessään, ei vain biossa, Musk twiittasi.

Twitterin muutokset tällä hetkellä ovat niin nopeita, että siellä julkaistuun tietoon kannattaa suhtautua varauksella. Viestin uskottavuutta arvioitaessa kannattaa muun muassa tarkistaa tilin seuraajamäärä, joka antaa viitteitä tilin aitoudesta.

Sillä välin pelkona on, että koko Twitter murenee pikku hiljaa käsiin Muskin potkittua ulos suuren määrän palvelun toimivuudesta vastanneita työntekijöitä.