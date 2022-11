Google-haku alkaa esittää tietoja energiakriisiin liittyen.

Google kertoo muutoksesta hakukoneeseensa Suomessa ja muualla Euroopassa. Google-haun viereen tuodaan omassa paneelissaan tietoja ja vinkkejä energiakriisiin liittyen.

Tiedotteen mukaan suomalaiset saavat jatkossa tietoja esimerkiksi energiansäästövinkeistä, energiauutisista, energian saannin turvaamisesta tai Euroopan yleisestä energiatilanteesta, kun he tekevät Googlessa sähköön tai energiaan liittyviä hakuja.

Paneelit ovat jo tarjolla. IS Digitoday huomasi uudistuksen tehdessään Google-haun termillä ”energiakriisi”. Vastaavaa lisätietoa ei kuitenkaan esitetty esimerkiksi hauilla ”polttoaineen hinta”, ”riittääkö sähkö” tai ”energiansäästö”.

Googlen tietopaneeli on jo käytössä, mutta ei ainakaan vielä näy useilla aiheeseen liittyvillä hauilla.

Tiedot tulevat paikallisilta viranomaisilta sekä kansainväliseltä energiajärjestö IEA:lta. Tietopaneelit tarjotaan tilanteessa, jossa polttoaineiden ja sähkön hinnat ovat Suomessakin nousseet reippaasti muun muassa Ukrainan sodan seurauksena.

Suomessa varaudutaan jopa sähkön katkaisemiseen ajoittain ensi talvena, joskin energiansäästötalkoot pyrkivät osaltaan välttämään tämän uhkan.

Lue lisää: Suomi varautuu sähkö­katkoihin – näin ne vaikuttavat puhelimen käyttöön

Google on nähnyt ihmisten kiinnostuksen aiheeseen lisääntyneen viime aikoina. Esimerkiksi Saksassa kiinnostus hakuihin, kuten ”kuinka säästää maakaasua” tai ”lämmityskustannukset”, on kasvanut. Belgiassa puolestaan haku ”miten säästää bensaa” on nyt yli 5000 prosenttia suositumpi kuin vuosi sitten.

Aiemmin tänä syksynä Google Maps esitteli ympäristöystävälliset autoreitit, joiden tarkoitus on auttaa valitsemaan paras reitti auton polttoaineen tai sähkön säästämiseksi.