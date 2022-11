Jos et ota osaa menettelyyn riidanratkaisuelimessä tai et halua jäädä odottamaan Euroopan kuluttajakeskuksen myöhempää tiedotusta, voit käynnistää eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn Helsingin käräjäoikeudessa. Menettely on kirjallinen eikä edellytä läsnäoloa tuomioistuimessa. Yritykselle toimitettujen vaatteiden palauttamisen osalta voit käynnistää eurooppalaisen vähäisiä vaatimuksia koskevan menettelyn. Katso täältä ohjeet molempiin menettelyihin.