Suosittu nettipalvelu sallii alastomuuden

Tumblr sallii jälleen alastomuuden, mutta seksuaaliset aktit ovat yhä kiellettyjä.

Alastomuus on sallittua, kova porno ei.

Blogipalvelu Tumblr kertoo peruvansa osittain kuuluisan pornokieltonsa vuodelta 2018. Alastomuus on nyt jälleen sallittu palvelussa.

Uusituissa ohjenuorissaan käyttäjille Tumblr sanoo, että alastomuus ja muu aikuissisältö on yleisesti ottaen tervetullutta. Mutta seksuaalisen suorasukainen sisältö, joka kuvaa seksuaalisia akteja tai keskittyy liikaa sukupuolielimiin, ei ole sallittua. Kielto käsittää kuvat, videot, gif-animaatiot, piirrokset ja tietokoneella luodut teokset.

Voitaneen siis sanoa, että Tumblr sallii jälleen pehmopornon. Nähtäväksi jää, miten linjanveto käytännössä toteutuu.

Tumblr ei kuitenkaan palaa takaisin vanhaan, jolloin kaikenlainen laillinen alastomuus oli sallittua. Blogialustan omistavan Automatticin toimitusjohtaja Matt Mullenweg selittää, että se ei yksinkertaisesti ole nykyään enää mahdollisuuksien rajoissa.

Mullenweg esittää pornon esteeksi useita syitä, joihin lukeutuvat luottokorttiyhtiöiden pornonvastaisuus ja Applen App Store -sovelluskaupan säännöt.

– Applella on omat sääntönsä siitä, mikä on sallittua App Storessa ja näiden sääntöjen tulkinta voi vaihdella riippuen siitä, kuka arvioi sovelluksesi kunakin päivänä. Aiemmat päätökset siitä, mikä on sallittua, voidaan perua milloin tahansa, kun [kauppaan] lähettää sovelluspäivityksen, minkä teemme useita kertoja kuukaudessa. Jos Apple kieltäisi Tumblrin pysyvästi App Storesta, joutuisimme luultavasti sulkemaan palvelun, Mullenweg kirjoittaa.

Historiallisesti merkittävä ja seksuaalisia akteja esittävä taide on kuitenkin sallittua. Tumblr mainitsee esimerkkinä Intian Shunga-imperiumin aikaisen taiteen.

Kaikissa tapauksissa aikuinen sisältö on merkittävä sellaiseksi käyttäen Tumblrin uusia työkaluja. Kun käyttäjä on tekemässä uutta julkaisua, hän voi merkitä sisältönsä käsittelevän esimerkiksi seksuaalisia teemoja. Lisäksi aikuissisältöön keskittyvät blogit eivät välttämättä voi tehdä sisällöllään rahaa.

Vuonna 2018 ollessaan Verizonin alaisuudessa Tumblr kielsi kaiken aikuisviihteen, mikä johti palvelun suosion romahtamiseen. Sääntöjä vapautetaan tilanteessa, missä moni Twitterin käyttäjä etsii vaihtoehtoisia kanavia Elon Muskin otettua komennon mikroblogipalvelussa.

Tumblr toivoo muutoksen antavan enemmän sijaa taiteelliselle ilmaisulle.