Vastaamon tietomurrosta epäillystä Julius Kivimäestä käynnissä rikostutkinta myös Turussa

Turkuun kohdistuneen epäillyn tietomurron tekoaika on keväästä 2019 syksyyn 2021.

Psykoterapiakeskus Vastaamon tietomurrosta epäiltyä 25-vuotiasta Julius Kivimäkeä epäillään tietomurrosta ja muista rikoksista myös Turussa. Tutkinta on Vastaamon tapauksesta erillinen, ja siitä vastaa Lounais-Suomen poliisi.

Turussa tapahtuneiden epäillyn tietomurron ja viestintäsalaisuuden loukkauksen tekoaika on maaliskuusta 2019 lokakuuhun 2021. Tutkinnanjohtaja Kaarle Lönnrothin mukaan epäilyissä kohteena ei ole iso taho eikä asia ole aiemmin ollut julkisuudessa. Kohteena ovat hänen mukaansa olleet yksityishenkilö ja yritys.

Tutkinnassa on toinenkin epäilty. Hän oleskelee Lönnrothin mukaan Suomessa ja hänet on tavoitettu.

Lönnroth on tapauksesta vaitonainen, koska esitutkinta on yhä kesken. Hänen mukaansa tutkinta valmistuu sitten, kun kaikki asiaan liittyvät ihmiset saadaan kuultua.

– Juttu olisi varmaan lähtenyt jo kauan sitten syyteharkintaan, jos henkilöt olisi saatu kuultua, hän sanoo.

Asiassa epäillään lisäksi todistusaineiston vääristelemistä. Lönnroth ei kommentoi epäiltyjen henkilöllisyyttä.

Kivimäki vangittiin lokakuun lopulla poissaolevana Helsingin käräjäoikeudessa. Hänet on lisätty Europolin etsityimpien listalle.

Lisäksi keskusrikospoliisin mukaan mies on etsintäkuulutettu ja hänestä on annettu eurooppalainen pidätysmääräys. Vastaamon tapauksessa häntä epäillään muun muassa törkeästä tietomurrosta ja törkeän kiristyksen yrityksestä.

Europe’s Most Wanted -sivuston mukaan epäillyn koko nimi on Julius Aleksanteri Tomminpoika Kivimäki, mutta hän käyttää nykyään etunimenään Aleksanteria.

KRP on pyytänyt vinkkejä Kivimäen sijainnista numeroon 050 4401800 tai Europe’s Most Wanted -sivustolle. Kivimäki on syntynyt vuonna 1997. Sivuston mukaan hän on 192 senttiä pitkä ja vihreäsilmäinen.

Kivimäen tietoteknisiä taitoja on kuvailtu tietoturvapiireissä poikkeuksellisiksi. Nuoren miehen ensimmäinen rikostuomio juontaa juurensa kymmenen vuoden taa, jolloin hän oli 15-vuotias teinipoika.

Tuolloin hän murtautui yli 50 000 palvelimelle kehittämiensä ohjelmien avulla.

Tällä hetkellä Helsingin hovioikeudessa on kesken rikosvyyhdin käsittely, jossa Kivimäki kyykytti Espoosta käsin Yhdysvaltain ilmavoimia, viihdeyhtiö Sonyn pomoa, eri osavaltioiden poliisipiirejä ja lentojätti American Airlinesia hakkeriryhmänsä kanssa.

Psykoterapiakeskus Vastaamoon kohdistuneen tietomurron yksityiskohdat alkoivat selvitä syksyllä 2020. Alkuperäinen murto tapahtui jo loppuvuodesta 2018.