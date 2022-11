Keskusrikospoliisin mukaan Vastaamon tietomurrosta epäilty nuori mies on lisätty Euroopan etsityimpien rikollisten listalle.

25-vuotiaan Julius Kivimäen epäillään syyllistyneen muun muassa törkeään tietomurtoon, törkeän kiristyksen yritykseen ja törkeää yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämiseen.

KRP pyytää vinkkejä Kivimäen sijainnista numeroon 050 4401800 tai Europe’s Most Wanted -sivustolle.

Epäillyn koko nimi on Julius Aleksanteri Tomminpoika Kivimäki. Hän on syntynyt vuonna 1997. Sivuston mukaan hän on 192 senttiä pitkä ja vihreäsilmäinen.

KRP tiedotti viime torstaina, että Vastaamo-epäilty on vangittu poissaolevana ja hänestä on tehty eurooppalainen pidätysmääräys.

IS tavoitti Kivimäen asianajajansa välityksellä perjantaina. Hakkeri kiisti syyllistyneensä rikoksiin ja väitti olleensa poliisiin yhteydessä itse aktiivisesti, mutta poliisi ei ole halunnut kuulla häntä.

Tutkinnanjohtaja Marko Leponen vastasi hakkerin väitteisiin alkuviikosta ja kertoi IS:lle, ettei poliisi olisi voinut toimia millään muulla tavalla epäillyn suhteen.

Poliisin mukaan epäiltyä vastaan hankittu näyttö on ollut pitkäjänteisen työn tulos.

– Tämä on ollut paras keino lähteä epäiltyä hakemaan, Leponen muotoili asian IS:n haastattelussa.

Kivimäki paljasti perjantaina Twitterissä, että hän on oleillut Lontoossa, jonne myös poliisi olisi halutessaan voinut tehdä kotietsinnän.

Poliisi puolestaan ilmoitti, ettei epäillyn olinpaikka ole tiedossa.

Euroopan etsityimpien rikollisten sivustolla julkaistiin Kivimäestä kaksi eri kuvaa.

