Toisin kuin usein luullaan, eivät virtuaalivaluutat ole anonyymeja vaihdon välineitä. Viranomaisilla on kyky jäljittää niitä.

Virtuaalivaluuttoja pidetään yhä usein käyttäjän henkilöllisyyden suojaavina anonyymeinä vaihdon välineinä. Viranomaisilla, kuten poliisilla ja Tullilla, on kuitenkin kyky jäljittää niiden siirtoja.

Keskusrikospoliisin (KRP) Rahanpesun selvittelykeskuksen päällikkö Jaakko Christensen sanoo, että paljon on tapahtunut sen jälkeen, kun vuonna 2009 Suomessa tehtiin ensimmäinen virtuaalivaluuttoihin liittyvä rikosilmoitus. Poliisissa on koulutettu vaativaan jäljittämiseen erikoistuneita tutkijoita, ja lisäksi käytännössä jokaisella poliisilaitoksella on tällä hetkellä osaaminen tutkia virtuaalivaluuttoihin liittyviä rikosasioita.

– Isoja harppauksia on tehty aika lyhyessä ajassa, kun on ollut pakko. Virtuaalivaluutat ovat niin vahvasti tulleet rikollisuuden repertuaariin, Christensen sanoo STT:lle.

Virtuaalivaluuttojen jäljittäminen kuuluu osittain poliisin salassa pidettäviin menetelmiin, eikä siitä syystä voida kertoa, miten se tarkalleen toimii. Yksinkertaistettuna jäljittämisessä on Christensenin mukaan kyse verkkoon jäävien jälkien tutkimisesta.

– Lohkoketju on siinä mielessä mielenkiintoinen, että kaikki tapahtuu siinä ja se on muuttumaton. Teknisesti virtuaalivaluutalla tapahtuvat transaktiot pystytään seuraamaan ja jäljittämään.

Ensimmäinen virtuaalivaluuttoihin liittyvä rikosilmoitus tehtiin Suomessa vuonna 2009, kertoo KRP:n rahanpesun selvittelykeskuksen päällikkö Jaakko Christensen.

Virtuaalivaluuttoja käyttävä jättää itsestään jälkiä muun muassa silloin, kun rahaa vaihdetaan virtuaalivaluuttaan tai toisinpäin. Samalla, kuten kaikessa verkossa toimimisessa, esimerkiksi puhelimesta, tietokoneesta, sähköpostipalvelusta ja virtuaalivaluuttalompakosta jää tietoja, joita voidaan selvittää ja yhdistellä muihin tutkinnassa saatuihin tietoihin.

– Rikollisessa toiminnassa saatetaan käyttää esimerkiksi toisten henkilötietoja tai bulvaaneja, mutta niistäkin jää jälkiä, joita pystytään selvittämään.

Rikoshyötyä saatu talteen satojentuhansien eurojen edestä

Virtuaalivaluuttasiirtojen jäljittämistä on hyödynnetty isoissa rikostutkinnoissa. Osa Psykoterapiakeskus Vastaamon tietomurron uhreista maksoi kiristäjälle lunnaita, ja tutkinnassa on jäljitetty näitä siirtoja. Tor-verkon Silkkitietä koskevassa rikostutkinnassa virtuaalivaluutan käytön selvittäminen on ollut KRP:n mukaan isossa roolissa.

Pirkanmaan käräjäoikeudessa käsitellään parhaillaan isoa kryptosijoituspetosta. Siinä kaksi suomalaissijoittajaa menetti yhteensä 250 bitcoinia, mikä on tämän viikon kurssilla ollut yli viisi miljoonaa euroa. Tutkinnanjohtajan mukaan juttu selvisi puhtaasti virtuaalivaluuttasiirtoja jäljittämällä.

Rahanpesun selvittelykeskus on tänä vuonna tukenut tutkintaa esimerkiksi rahanpesujutussa, jossa rikoshyötyä on takavarikoitu virtuaalivaluuttoina 170 000 euron edestä sekä petosjutussa, jossa talteen saatu rikoshyöty oli takavarikkohetkellä 130 000 euron arvoinen. Viime vuonna yhdessä selvittelykeskuksen tukemassa rahapesututkinnassa poliisi sai virtuaalivaluutan muodossa rikoshyötyä takavarikkoon 990 000 euron edestä.

Tunnetuin virtuaalivaluutta on Bitcoin.

Suomen palveluntarjoajat ilmoittavat ahkerasti epäilyttävistä siirroista

Virtuaalivaluutan palvelutarjoajiin ulotettiin vuoden 2019 lopulla rahanpesulain mukainen ilmoitusvelvoite. Palveluntarjoajien pitää siis ilmoittaa Rahanpesun selvittelykeskukselle esimerkiksi epäilyttävistä siirroista. Vuonna 2020 ilmoituksia tehtiin noin 9 000 ja vuonna 2021 ennätykselliset 3,6 miljoonaa. Christensenin mukaan tänä vuonna mennään jo noin 200 000 ilmoituksessa.

Hän sanoo, että ilmoitusmäärät ovat suuria muihin pohjoismaihin tai Euroopan maihin verrattuna. Esimerkiksi Italiassa tehtiin viime vuonna alle 140 000 ilmoitusta. Suomen suuret luvut selittyvät Christensenin mukaan suomalaisten palveluntarjoajien aktiivisuudella ja vastuullisuudella.

– Selvittelykeskuksen ja rikostorjunnan kannalta se on tietysti iso asia, että näitä ilmoituksia tulee aika paljon, hän sanoo.

Jäljittäminen onnistuu siirtoja sekoittavista miksereistä huolimatta

Euroopan unioni on kehittämässä virtuaalivaluuttamarkkinoihin liittyvää sääntelyä ja samalla aiotaan puuttua myös niin sanottujen miksereiden laillisuuteen.

Mikserit ovat sekoituspalveluita, jotka hajauttavat virtuaalivaluuttasiirron osiin ja sen jälkeen kokoavat sen yhteen. Mikseri ikään kuin luo siirtoon katkon, jolloin sen seuranta vaikeutuu.

– Poliisissa on kyvykkyys siihen, että näistäkin palveluista huolimatta transaktiota pystytään seuraamaan, Christensen sanoo.

Mikserit ovat toistaiseksi laillisia.

– Pidempään on jo ollut tavoitteena, että ne kiellettäisiin kokonaan, koska niiden tarkoitus on yksinomaan virtuaalivaluutan seuraamisen vaikeuttaminen.

Euroopan parlamentti hyväksyi tänä vuonna lakipaketin, jonka myötä mikserit olisivat sallittuja ainoastaan, jos on näytettävissä, että ne ovat tarpeellisia esimerkiksi yksityisyyssyistä. Voimaantulo vaatii vielä EU:n neuvoston hyväksynnän.