Elon Muskin sekoilu on monille liikaa, etsivät uutta foorumia – tässä voittajat

Verrattain tuntematon somealusta on voittanut Elon Muskin aiheuttamasta kuohunnasta Twitterissä. Suomalainen asiantuntija on huolissaan. Toistaiseksi joukkopaosta ei voi kuitenkaan puhua.

Monimiljardööri Elon Musk osti Twitterin ja nyt useat käyttäjät pelkäävät diktatuuria, jonka seurauksena maksullisuus lisääntyy ja sananvapaus menee liian pitkälle. Lisäksi Twitter vaikuttaa olevan sisäisesti kaaoksessa Muskin annettua potkut koko yhtiön hallitukselle ja nimettyään itsensä ainoaksi johtajaksi.

Käyttäjien etsiessä vaihtoehtoa Twitterille yksi suurimmista hyötyjistä näyttää olevan tähän asti verrattain tuntematon Mastodon-niminen viestipalvelu.

Mastodon arvioi TechCrunch-uutispalvelulle saaneensa viime torstain ja maanantaihin välisenä aikana lähes 124 000 uutta käyttäjää. Aktiivisia käyttäjiä oli maanantaina lähes 529 000.

TechCrunchin mukaan ei ole epäilystäkään, etteikö Mastodonin sovelluksen kasvanut suosio olisi suoraan kytköksissä Muskiin. Toinen Twitter-käyttäjien valitsema vaihtoehto on Discord. Sekä Mastodon että Discord poikkeavat kuitenkin selvästi Twitteristä toimintalogiikaltaan. Nämä ovat hajautettuja palveluita, joissa käyttäjät liittyvät yksittäisille palvelimille, joilla on omat teemansa ja sääntönsä.

Mikä ihmeen Mastodon tai Discord? Mastodon: Vuonna 2016 aloittanut ilmainen mikrobloggausalusta.

Aktiivisia käyttäjiä yli puoli miljoonaa palvelun oman ilmoituksen mukaan.

Käyttäjät liittyvät erillisille palvelimille, joilla on omat yhteisönsä ja teemansa.

Sovellus saatavilla laajasti puhelimiin ja tietokoneisiin Androidista ja iOS:stä Windowsiin, Linuxiin ja Maciin.

Alkuperäinen kehittäjä on saksalainen koodaaja Eugen Rochko.

Perustuu avoimeen koodiin, mikä mahdollistaa palvelun jatkokehittämisen laajasti. Discord Alun perin ennen kaikkea videopelaajien palvelemiseen vuonna 2015 perustettu viestipalvelu.

150 miljoonaa aktiivista käyttäjää palvelun oman ilmoituksen mukaan.

Käyttäjät liittyvät erillisille palvelimille, joilla on omat yhteisönsä ja teemansa.

Toimii ilmaiseksi muun muassa Androidissa, iOS:ssä, Windowsissa, Macissa ja Linuxissa.

Pääkonttori sijaitsee Yhdysvalloissa San Franciscossa.

Perustuu suljettuun ohjelmakoodiin eli ulkopuoliset eivät saa nähdä ja muokata koodia.

On epäselvää, kuinka paljon Twitteristä on varsinaisesti lähtenyt käyttäjiä. Wired-lehden mukaan monessa tapauksessa esimerkiksi Mastodon on otettu Twitterin rinnalle varasuunnitelmaksi sen sijaan, että Twitter-tili olisi poistettu.

Sosiaalisen median asiantuntija Harto Pönkä huomauttaa Twitterissä, ettei Mastodonin sovelluksen suosio näytä vielä kovin erikoiselta sovelluskaupoissa. Samaan aikaan hän on huolissaan Twitterin tulevaisuudesta.

Elon Musk on julistanut ”vapauttaneensa linnun” viitaten Twitterin lintulogoon ja aikeisiinsa lisätä sananvapautta palvelussa. Pönkä veikkaa tämän tarkoittavan esimerkiksi Yhdysvaltain entisen presidentin ja Twitteristä potkitun Donald Trumpin paluuta palveluun.

– Jos muistatte, niin Trump EI noudattanut Twitterin yhteisösääntöjä, mutta sai siitä huolimatta olla palvelussa. Twitter siis teki Trumpin kohdalla poikkeuksen. Aina Capitolin valtaukseen asti. Jälkikäteen ajatellen ei olisi kannattanut tehdä poikkeusta, Pönkä twiittaa.

Mikäli Musk poistaa muun muassa Trumpia rajoittaneet yhteisösäännöt tai katsoo rikkomuksia läpi sormien, Pönkä odottaa poliittisen vastakkainasettelun kasvavan Yhdysvalloissa ja muualla.

Pönkä huomauttaa Muskin myös puhuneen automaattisten tilien eli bottien poistamisesta ja toisaalta tämä on potkimassa suuren osan työntekijöistä pihalle. Asiantuntija pitää tätä vaikeana yhtälönä. Musk on myös sanonut puuttuvansa väärän tiedon levittämiseen, mutta sananvapauden lisääminen olisi omiaan pikemminkin lisäämään sitä.

– Tulkitsen tämän niin, että hän määrittelee jatkossa sen, mikä Twitterissä ymmärretään ”disinformaatioksi”. Muskin ääni ja mielipiteet tulevat vaikuttamaan koko palvelussa.

– Twitterin vaikutus yhteiskunnalliseen keskusteluun on niin valtava, että yhden ihmisen vallankäyttö on pahinta, mitä tällaiselle palvelulle voi mielestäni tapahtua. Ajatellaan esimerkiksi Muskin kannanottoja Ukrainan sotaan. Muuttuuko venäjämielisten trollitilien moderointi nyt, Pönkä kysyy.

Tilanteesta on kirjoittanut myös esimerkiksi entinen pääministeri Alexander Stubb (kok).

– Olen ollut tällä alustalla vuodesta 2009 lähtien. Läpi hyvän ja pahan. Minulla on melkein 500 000 seuraajaa, ja olen twiitannut arkisista ja tärkeistä asioista. Kirjoitin jopa sähköisen kirjan Tuomas Enbusken kanssa. Nyt olen huolissani tämän alustan tulevaisuudesta. Toivottavasti olen väärässä, Stubb twiittasi.

Käyttäjien ilmoitukset palvelun vaihtamisesta eivät kuitenkaan läheskään aina toteudu. Spotifystä lähti talvella käyttäjiä ja artisteja, kun musiikkipalvelussa podcastia pitävä Joe Rogan esitti koronatutkimustiedon vastaisia näkemyksiä ohjelmassaan ja kutsui mukaan ainakin yhden vastaavia näkemyksiä esittäneen vieraan.

Tapahtuneella ei ollut kuitenkaan vaikutusta Spotifyn tulokseen tai käyttäjämäärään, joka jatkoi kasvamistaan.