Nasa on akku­tekniikan läpi­murron kynnyksellä – loppu räjähdyksille, mullistaa liikenteen

Nasa toivoo kehittämänsä akun siivittävän lentokoneet uuteen aikakauteen.

Akut ovat tyypillinen pullonkaula teknologian kehitykselle. Ne eivät säilö tarpeeksi sähköä, ne tyhjenevät liian nopeasti tai sitten ne ovat herkkiä vaurioille ja syttyvät varoittamatta palamaan. Yhdysvaltain ilmailu- ja avaruushallinto Nasa haluaa muuttaa tämän.

Nasa kertoo edistyvänsä niin sanotun kiinteäelektrolyyttisen akun (solid-state battery) kehittämisessä ja ennustaa siitä mahdollista ratkaisua sähköön siirtyvälle ilmailualalle.

Nykyisin yleiset litiumioniakut sisältävät nesteitä ja voivat ylikuumentua ja jopa syttyä palamaan. Nasan mukaan sen akku ei kärsi tällaisista ongelmista. Lisäksi akkua kuvaillaan kevyemmäksi ja siihen on mahdollista varata huomattavasti enemmän sähköä kuin perinteisiin akkuihin.

Akkua kehitetään SABERS-hankkeessa (Solid-state Architecture Batteries for Enhanced Rechargeability and Safety). Nasa käyttää uudenlaisia materiaaleja mahdollistaakseen virran ammentamisen akusta selvästi nopeammin. Tämä on avainvaatimus akun käyttämiselle esimerkiksi lentokoneissa.

Nasan tutkijat John Connell (vas.) ja Yi Lin testaamassa akkua varten kehitetyn uuden katodin suorituskykyä.

Nasan mukaan sen kehitystyö on herättänyt kiinnostusta Yhdysvaltain hallinnossa sekä teollisuudessa.

Vastaavia akkuja kehitetään muuallakin, ja esimerkiksi autovalmistaja Toyota tähtää kiinteäelektrolyyttisellä akustolla varustettuun sähköautoon vuoteen 2025 mennessä.

Näihinkin akkuihin liittyy silti mahdollisia haasteita.

Nasa kehuu akkunsa lämmönsietokykyä. Sen on todettu toimivan lähes kaksinkertaisissa lämpötiloissa litiumioniakkuihin verrattuna ja vähemmällä jäähdytyksellä. Toisaalta Nasa ei sano mitään akkunsa suorituskyvystä kylmässä. Kylmänsieto on muissa lähteissä mainittu tällaisten akkujen ongelmaksi.

Nasa ei myöskään sanonut, kuinka nopeasti kiinteäelektrolyyttinen akku latautuu tai kuinka nopeasti tällaiset akut kuluisivat käytössä. Molemmat seikat on kuitenkin arvioitu tällaisten akkujen eduiksi muissa yhteyksissä.

On myös epäselvää, kuinka nopeasti uuden akkuteknologian hinta saadaan massatuotannon mahdollistavalle tasolle. Nasa ei antanut aika-arviota, koska sen kehittämä akku voisi päästä kaupalliseen käyttöön.