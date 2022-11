Vastaamon tietomurrosta epäilty hakkeri esitti kovia väitteitä poliisin toiminnasta – näin KRP vastaa

Vastaamon tietomurrosta epäilty väitti, ettei poliisi ole halunnut kuulustella häntä.

Psykoterapiakeskus Vastaamon tietomurrosta epäilty esitti viikonloppuna väitteitä poliisitoiminnasta tietomurron tutkinnassa. IS tavoitti poliisin kommentoimaan väitteitä.

Tietomurrosta epäilty on espoolaislähtöinen kansainvälisesti tunnettu ja aiemminkin tietomurtoja tehtaillut, 25-vuotias hakkeri Julius Kivimäki, joka käyttää nykyisin toista etunimeään.

Kivimäkeä epäillään nyt Vastaamon tietomurtoon liittyen kolmesta eri rikoksesta, jotka ovat törkeän kiristyksen yritys, törkeä tietomurto ja törkeä yksityiselämää loukkaava tiedon levittäminen.

Hänet vangittiin viime viikolla poissaolevana todennäköisin syin epäiltynä kyseisistä rikoksista. Kivimäki on etsintäkuulutettu ja hänestä on tehty eurooppalainen pidätysmääräys.

Kivimäki kiisti sekä Twitterissä että asianajajansa välityksellä, että olisi syyllistynyt epäiltyihin rikoksiin.

– Olen kahden vuoden ajan ollut jatkuvasti yhteydessä poliisiin asian selvittämiseksi, olen tarjoutunut henkilökohtaisesti kuultavaksi useita kertoja. Kotiosoitteeni on ollut poliisin tiedossa tutkinnan alusta asti, mutta kukaan ei ole päässyt Lontooseen tekemään kotietsintää, Kivimäki väitti.

IS tavoitti tapauksen tutkinnanjohtajan, Keskusrikospoliisin rikoskomisario Marko Leposen kommentoimaan väitteitä. Leponen ei voi vahvistaa epäillyn henkilöllisyyttä, joten hän kommentoi asiaa ainoastaan yleisellä tasolla.

Leponen sanoo, että poliisi ei ryhdy huvin vuoksi etsintäkuuluttamaan epäiltyä tai laatimaan eurooppalaista pidätysmääräystä.

– Ei ole tullut esille mitään sellaista, että olisimme voineet toimia toisin. Tämä on ollut paras keino lähteä epäiltyä hakemaan, Leponen muotoilee.

Leposen mukaan epäillyn tarkka olinpaikka ei ole tällä hetkellä poliisin tiedossa.

Leponen huomauttaa, että on myös poliisin etu, että epäilty saadaan vastaamaan häntä koskeviin rikosepäilyihin.

Tietomurron seurauksena jopa kymmenien tuhansien ihmisten terapiatiedot ovat päätyneet vääriin käsiin. Tietoja on sittemmin levitetty netissä.

Kysyttäessä Leponen myöntää, että epäilty on ollut jossain vaiheessa yhteydessä poliisiin, mutta ei ota kantaa siihen, mistä yhteydenotoissa on ollut kyse.

IS:n tietojen mukaan epäillyn yhteydenotot poliisin suuntaan eivät ole koskeneet nyt kyseessä olevaa esitutkintaa, vaan ne ovat liittyneet muihin asioihin. Poliisi ei ole kertonut epäillylle aiemmin, että tämä olisi Vastaamoon liittyvän esitutkinnan kohteena.

Leponen sanoo, että epäiltyä vastaan hankittu näyttö on ollut pitkäjänteisen työn tulos. Kyse ei siis ole mistään yksittäisestä asiasta, joka olisi johtanut epäillyn jäljille.

– Nyt tuomioistuinkin on katsonut, että meillä on tämän näytön perusteella todennäköiset syyt epäillä nyt poissaolevana vangittua henkilöä näistä rikoksista.

Kivimäki itse on ilmoittanut Twitterissä, että hän ei aio enää palata Suomeen, koska hänet on vangittu.

– Tulen Suomeen vaikka huomenna kunhan saan vastata syytteisiin vapaalla jalalla. Tällä hetkellä oikeusturvani on vakavasti vaarantunut koska minut on tuomittu vangittavaksi salaisessa oikeudenkäynnissä, joten Suomeen palaaminen on mahdotonta.