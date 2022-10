Elon Musk ei aikaile jättäessään kädenjälkeään 44 miljardilla dollarilla ostamaansa sosiaalisen median palveluun.

Lyhytviestipalvelu Twitterin perjantaina omistukseensa saanut monimiljardööri Elon Musk alkaa tehdä palveluun välittömiä muutoksia.

Yksi ensimmäisistä ja näkyvimmistä muutoksista on palvelun aloitussivun eli Twitter.comin muuttaminen, kertoo The Verge. Nyt palveluun kirjautumattomat käyttäjät saavat eteensä Twitterissä puhuttavia keskusteluja uloskirjautuneenakin. Aiemmin vastaavassa tilanteessa käyttäjät saivat eteensä vain kirjautumisnäkymän. Muutos tehtiin Muskin vaatimuksesta, kertoo nimettömänä pysytellyt lähde.

Muskin odotetaan tekevän palveluun salamannopeita muutoksia ja samalla jakavan mittavia potkuja. Yhtiön toimivaa johtoa on jo irtisanottu. Ilmoituksia irtisanomisista odotettiin jo tälle viikolle, mutta Musk on kiistänyt väitteet.

Toinen merkittävä Muskin ajama muutos on vahvistettujen Twitter-tilien muuttaminen maksullisiksi. Vahvistusmerkkiä käyttäjänimensä vieressä kantavien käyttäjien tai yritysten aitous on varmistettu, millä on pyritty tuomaan luotettavuutta palvelussa tapahtuvaan tiedonvälitykseen.

Nyt Musk suunnittelee veloittavansa vahvistetuilta käyttäjiltä 20 dollaria kuukaudessa. Kyseessä olisi Twitter Blue -nimellä tunnetun tilausmallin uusittu ja kalliimpi versio, kertoo The Verge toisessa artikkelissaan.

Lisäksi Muskin suunnitelmiin kuuluu tilien maksullinen ”superseuraaminen”, josta aiotaan jatkossa käyttää nimeä ”tilaaminen”.

Uudistusta työstävät työntekijät ovat tulilinjalla, sillä näille on annettu mittavien muutosten määräpäiväksi 7. marraskuuta.

Yhtiössä tapahtuvat käänteet ovat olleet nopeita ja yllätyksellisiä. Perjantaina Twitterin ohjelmistoinsinöörejä käskettiin tulostamaan kirjoittamansa ohjelmakoodi viimeisimmän 30–60 päivän ajalta Muskin ja tämän omistaman Teslan ohjelmistoinsinöörien tarkistettavaksi, Platformer kertoi.

Sittemmin käsky peruttiin ja ohjelmoijia käskettiin esittelemään koodiaan ruudulta. Toimenpiteen tarkoitus on tuottamattomien koodaajien löytäminen.