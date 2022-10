Tiina menetti Vastaamon tietomurron jälkeen luottamuksensa siihen, että digiympäristö voisi olla turvallinen.

– Olin aina ajatellut, että tulisin tyytyväiseksi. Että se olisi iloinen päivä, kun Vastaamon asia alkaa selvitä. Tänä aamuna fiilis olikin täysi tyrmistys ja epäusko. Tulin hirveän surulliseksi ja alkoikin oksettaa, Tiina sanoo.

Tiina on yksi psykoterapiakeskus Vastaamon laajan tietomurron kymmenistätuhansista uhreista. Tiina ei halua esiintyä artikkelissa omalla nimellään.

Tiina sanoo, että keskusrikospoliisin tiedote perjantaiaamulta räjäytti muistojen padot auki.

– Kaikki lävähti vasten kasvoja flashbackinä. Nämä ovat olleet vuosia, joita ei ole halunnut muistella tai juhlistaa. Kuvittelin jo, ettei epäiltyä tekijää löydetä tai saada kiinni koskaan, Tiina sanoo.

Tiina povaa, että hyvin moni tietomurron uhreista on kokenut perjantain samanlaiseksi tunteiden vuoristoradaksi.

Pahempaa on kuitenkin ollut luottamuksen täydellinen menettäminen. Tiina on potenut tietomurron paljastumisesta lähtien nettitraumaa.

– Tämä on ihan hirveää! Minulta on mennyt täysin luottamus siihen, että digiympäristö voisi olla turvallinen. Vieläkin on traumat erilaisiin verkkokirjautumisiin. Melkein mieluummin lähetän kirjeen kuin kirjaudun verkkopalveluihin, Tiina kuvaa.

Tiina myöntää, että ennen tietomurtoa hän oli suhteellisen huoleton netinkäyttäjä. Hänellä saattoi olla sama salasana useisiin palveluihin, ja hän kirjautui useasti myös Facebook-tunnistautumisen kautta.

– Nyt en enää koskaan käytä samoja salasanoja. Olen muutenkin muuttanut omaa nettikäyttäytymistäni yksityisemmäksi. En kerro päivityksissäni tarkkoja tietoja itsestäni tai sijainnistani.

Lisäksi Tiina sanoo tehneensä ”pakollisen suursiivouksen” eli poistaneensa tietonsa ja käyttäjätilinsä turhilta sivustoilta.

– En halunnut enää olla monilla sivustoilla, enkä halunnut, että niiltä sivustoilta lähetetään minulle sähköpostia.

– Ne olivat ainoita tapoja, miten pystyin suojaamaan itseäni. En oikein voi tehdä muuta. Tämä on ollut todellisuuttani nyt kaksi vuotta, Tiina huokaa.

Vastaamon toimipiste Helsingin Malmilla kuvattuna lokakuussa 2020.

Tiina teki heti tietomurron paljastuttua luotto- ja rekisteröitymiskiellot. Ne ovat voimassa vieläkin.

Luottokielto tarkoittaa, ettei Tiinan henkilötunnuksella voi tehdä luottokauppaa tai verkko-ostoksia. Rekisteröitymiskiellossa henkilötiedoilla ei voi perustaa yritystä tai olla minkään yrityksen hallituksessa päättävässä vastuuasemassa.

– Konkreettista vahinkoa ei ole onneksi ainakaan vielä tullut. Siskoni on sanonut, että kyllä nuo asiat jossakin vaiheessa unohtuvat, mutta se mikä netissä on, se nettiin ikuisesti jää, Tiina sanoo.

Tiinalla on mielessään tietomurron tekijälle vain yksi kysymys. Miksi?

– Kysyisin häneltä vain sen. Millä hän oikeuttaa itselleen tämän teon? Internet itsessään on neutraali, mutta sitä voi käyttää hyvään tai pahaan. Tässä ei ole kyse enää kiusan- tai pahanteosta vaan paljon isommasta. Miksi hän halusi pilata 33 000 ihmisen elämän?

Nyt Tiinan mielessä on jo uusi huoli: kun tekijän henkilöllisyys on paljastettu ja silmukka hänen ympärillään alkaa vääjäämättä kiristyä, mitä seuraavaksi tapahtuu?

– Mietin, mitä tekijä nyt keksii, kun hän on selvästi nauttinut siitä, mitä on jo tehnyt. Heti alkaa vainoharhaisuus nousta pintaan. Toivon, että hänet saataisiin lukkojen taakse useiksi vuosiksi. Että saisin itselleni rauhan, Tiina sanoo.