Jenny Rostain kuvailee kokemustaan, kun ”pyhin rikottiin” – näin hän ajattelee Vastaamo-jupakan uusimmasta käänteestä

Näyttelijä ja kirjailija Jenny Rostain on iloissaan, että poliisi on saanut epäillyn etsintäkuulutettua, vaikka se ei uhrien näkökulmasta saakaan tehtyä tekemättömäksi.

NÄYTTELIJÄ-käsikirjoittaja-kirjailija Jenny Rostain, 40, oli yksi psykoterapiakeskus Vastaamon asiakas. Hänen henkilö- ja terveystietonsa päätyivät vääriin käsiin kaksi vuotta sitten paljastuneessa suuressa tietomurrossa.

Joukossa olivat hänen omat synkimmät kokemuksensa, seksuaalisen väkivallan ja hyväksikäytön aiheuttama vaikea traumaperäinen stressihäiriö.

Rostain ilahtui perjantaiaamun uutisesta, että poliisi on edistynyt tutkinnassaan merkittävästi ja saanut epäillyn etsintäkuulutettua.

– Äärimmäisen mielenkiintoinen uutinen, koska odotusarvo oli, ettei tekijää välttämättä tavoiteta koskaan, Rostain sanoo.

Toisaalta Rostain sanoi, ettei uusi käänne muuta sinällään mitään.

– Vaikka tekijä saataisiin kiinni, se ei muuta mitään. Se mikä on tapahtunut, on tapahtunut. Ei sitä saa enää tekemättömäksi eikä korjattua. Oikeus päättää omasta yksityisyydestä on jo rikottu.

Rostain sanoo olevansa kiinnostunut ihmismielestä, myös epäillyn tekijän mielenmaisemasta.

Tietomurrossa hakkerin käsiin jäivät Vastaamon asiakkaiden intiimeimmät ja kipeimmät tiedot. Asiat, joihin liittyy valtavasti häpeää ja pelkoa.

Psykoterapiakeskus Vastaamon tietomurrosta epäillään 25-vuotiasta suomalaismiestä, joka tiettävästi oleskelee tällä hetkellä ulkomailla.

– Kiinnostaa kuulla, minkälainen hahmo tämän takana on ja mistä syystä hän on lähtenyt tekemään tällaista. Hän on halunnut lähteä tekemään tuhoa ja on siinä oikeasti myös onnistunut. Rikkomaan jotain yhteiskunnallisesti hyvin perustavanlaatuista, Rostain kuvailee.

– On selvä, että Vastaamon asiakkaat eivät ole voineet hyvin, mutta ei tällaisen rikoksen tekijäkään voi hyvin, Rostain lisää.

Rostain sanoo, että menneet kaksi vuotta – Vastaamon tietomurron paljastumisesta tähän päivään – ovat olleet hyvin syvällistä itsetutkiskelun aikaa.

– Olen joutunut henkilökohtaisesti kokemaan ja väkivaltaisesti hyväksymään, ettei minulla ole salaisuuksia. En ollut ajatellut, että tällaiset yksityiset asiat voisivat koskaan vuotaa julkisiksi.

Jenny Rostainin mukaan tietomurrossa rikottiin kaikista pyhintä – ihmisen oikeutta yksityisyyteen.

– Kuva yksityisyydestä on kokenut hyvin vahvan uudelleensyntymisen. Sitä ei ole enää. Pyhin on rikottu. Pyhin luottamussuhde rikottiin, Rostain kuvaa.

Toisaalta julkisuus on vauhdittanut asioiden käsittelyprosessia.

– Jos tässä jotain hyvää on, niin tapahtumat ovat onnistuneet rikkomaan mielenterveyteen liittyvän stigman.

Rostain sanoo, että nykyään eletään ajassa, jossa erilaiset tietomurrot ovat valitettavasti arkipäivää.

– Järjestelmät ovat ihmisen rakentamia. On inhimillistä, että järjestelmiin jää aukkoja ja on ihan yhtä inhimillistä, että löytyy kiinnostuneita, jotka tunkeutuvat niistä aukoista järjestelmiin.

Rostainin ystäväpiirissä on myös muita, jotka ovat olleet psykoterapiakeskus Vastaamon asiakkaina.

– Keskusteluja on käyty. Kun elämässä tulee vastaan kriisejä, vertaistuella on iso merkitys.

Rostain kuitenkin huomauttaa, ettei vertaistuki saa olla ainoa apukanava.

– Jos asiaa katsotaan pelkästään traagisuuden tai epätoivon kautta, valo harvoin löytyy sieltä. Ne ovat kuitenkin yksilöllisiä projekteja. Olen vain yksi kymmenistätuhansista tietovuodon uhreista, Rostain korostaa.