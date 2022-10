Main ContentPlaceholder

Digitoday

Kommentti: Poikkeuksellista Vastaamo-tutkintaa verhosi sala­myhkäisyys – nyt paine siirtyy poliisilta hallitukselle

Vastaamon tietomurron ja kiristyksen poliisitutkinta on ollut poikkeuksellisen raskas, mutta maali vaikuttaa häämöttävän. Seuraavaksi on aika nostaa pöydälle kysymys siitä, kuinka tylysti Vastaamon uhrit on jätetty oman onnensa nojaan, kirjoittaa Ilta-Sanomien digitoimittaja Henrik Kärkkäinen.

