Vastaamon epäilty tieto­murtaja on kuuluisa teini­hakkeri Espoosta

IS:n tietojen mukaan poikkeuksellisista kyvyistään tunnettu nuorukainen oleilee tällä hetkellä ulkomailla. Hänet on aiemmin tuomittu rikosvyyhdistä, jossa hän kyykytti American Airlinesia ja jopa Yhdysvaltain ilmavoimia.

25-vuotiaan miehen aiempi laaja rikosjuttu on tällä hetkellä käsittelyssä Helsingin hovioikeudessa. Ratkaisun pitäisi tulla lähipäivinä.

Vastaamon tietomurrosta epäilty 25-vuotias suomalaismies on jo takavuosina tunnetuksi tullut espoolainen Julius Kivimäki. Hän on syntynyt vuonna 1997. Mies on sittemmin käyttänyt myös toista etunimeä.

Hänet on vangittu poissaolevana ja hänestä on tehty eurooppalainen pidätysmääräys. Poliisi tiedotti asiasta perjantaina aamulla. Poliisi epäilee, että sama henkilö on sekä Vastaamoon liittyvän kiristyksen sekä tietomurron takana.

Tutkinnanjohtaja Marko Leponen sanoo IS:lle, ettei epäillyn tarkkaa olinpaikkaa tiedetä tällä hetkellä. IS:n tietojen mukaan nuorukainen oleilee tällä hetkellä ulkomailla.

IS on uutisoinut aiemmin, että hakkeri on kohahduttanut poikkeuksellisilla kyvyillään jo parikymppisenä.

Nuori mies on tullut tunnetuksi rikossarjasta, jonka käsittely on tällä hetkellä vielä kesken Helsingin hovioikeudessa. Jutun käsittely alkoi syyskuun alussa.

Vyyhdissä on kyse siitä, että vuonna 2014 ollessaan vasta 16–17-vuotias, nuorukainen kyykytti Espoosta käsin muun muassa Yhdysvaltain ilmavoimia, lentojätti American Airlinesia ja aiheutti massiivisia poliisioperaatioita Pennsylvaniassa ja Floridassa.

Rikokset tapahtuivat puolen vuoden ajanjaksolla.

LÄNSI-UUDENMAAN käräjäoikeus tuomitsi miehen kesällä 2020 vuoden ehdolliseen vankeuteen kahdesta nuorena henkilönä tehdystä petoksesta ja yhdestä törkeästä petoksesta, tietoliikenteen häirinnästä nuorena henkilönä, törkeästä tietomurrosta nuorena henkilönä sekä yllytyksestä petokseen nuorena henkilönä.

Nuorukainen myönsi syytteet osittain. Nyt hovioikeudessa syyttäjä vaatii miehelle ankarampaa rangaistusta, eli ehdotonta vankeutta.

Syyttäjä huomauttaa valituksessaan, että nuorukainen on tehtaillut tietoverkkorikoksia Espoosta käsin 15-vuotiaasta saakka, ja tekoja on jouduttu selvittämään työläästi kansainvälisen oikeusavun kautta.

Hovioikeuden valituksessaan mies vaatii tuomiota alennettavaksi. Yhtenä perusteena valituksessa on, että hänen ei sittemmin ole väitettykään syyllistyneen rikoksiin ja Yhdysvaltoihin kohdistuneista rikoksista on jo kulunut pitkä aika.

Helsingin hovioikeuden pitäisi antaa ratkaisunsa asiassa lähipäivinä.

Ilta-Sanomat julkaisee miehen nimen poikkeuksellisesti jo epäilyvaiheessa rikoksen yhteiskunnallisen merkittävyyden, vakavuuden ja epäillyn aiemman rikoshistorian vuoksi.

Uutinen päivittyy.

