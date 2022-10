TikTokissa kiertänyt haastevideo saattaa liittyä neljän nuoren kuolemaan Yhdysvalloissa.

TikTokin mukaan suurin osa haasteista on viattomia.

Kiinalaista lyhytvideopalvelu TikTokia epäillään osalliseksi Yhdysvaltain Buffalossa maanantaina tapahtuneeseen onnettomuuteen, jossa varastettu Kia-merkkinen auto osui ylinopeudella seinään tappaen neljä teini-ikäistä matkustajaa. Tapahtumia koostaa International Business Times.

Poliisin mukaan teinit saivat idean varastaa auto TikTok-haasteesta, joka rohkaisee ihmisiä murtautumaan Kia- ja Hyundai-merkkisiin autoihin käyttämällä matkapuhelimen laturia. Onnettomuudesta selvisi hengissä 16-vuotias kuljettaja ja 14-vuotias tyttö.

The Buffalo Newsin mukaan viranomaiset ympäri Yhdysvaltoja ovat huomanneet Kia-merkkisiä autoja varastettavan entistä enemmän. Nämäkin viranomaiset viittaavat kyseiseen TikTok-haasteeseen, joka opettaa auton varastamiseen ilman avaimia.

Toisaalta Buffalon poliisin mukaan suurin osa Kia-varkauksista selittyy sillä, että auto oli jätetty käyntiin tai avaimet olivat sisällä.

TikTokissa levinneet haastevideot kannustavat ihmisiä erilaisiin tempauksiin. Välillä ne ovat täysin viattomia tai hupsuja, joskus kuitenkin karmivia ja jopa hengenvaarallisia. Esimerkiksi vuosi sitten joulukuussa 10-vuotias amerikkalaistyttö menehtyi otettuaan osaa TikTokin tukehtumishaasteeseen.

Uutistoimisto Reuters kertoo oikeuden antaneen Tiktokille synninpäästön tytön kuolemasta. Tuomarin mielestä TikTokia ei voida pitää vastuullisena lain perusteella, joka suojaa julkaisijoita muiden tuottamalta sisällöltä.

Sama haaste on johtanut muihinkin lasten kuolemiin. Italiassa menehtyi 10-vuotias tyttö vuonna 2020, ja viime vuonna 12-vuotias poika kuoli Yhdysvalloissa. TikTokin ikäraja on 13 vuotta, mutta palvelussa on silti paljon tätä nuorempia käyttäjiä.

Ei ole kuitenkaan aina selvää, mitkä haastevideot ovat varsinaisia trendejä ja mitkä ovat edes oikeasti olemassa. TikTokin mukaan suurin osa haasteista on hauskoja ja turvallisia, ja vaaralliset trendit tutkitaan. TikTokin mukaan joskus mistään trendistä ei löydy todisteita, vaikka siitä uutisoitaisiin muissa somepalveluissa ja mediassa.

TikTokia on myös mustamaalattu aiheesta. Hiljattain paljastui Metan eli entisen Facebookin masinoima kampanja, jossa TikTokia syytettiin jopa olemattomista haastevideoista.

Samat haastevideot voivat myös esiintyä muualla kuin TikTokissa, eikä niiden alkuperästä aina ole selvää tietoa.