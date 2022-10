Musiikkipalveluiden kallistuminen on nurkan takana – Spotifylta, Applelta ja YouTubelta selkeä viesti

Musiikin suoratoistopalveluiden hinnoissa on nousupaineita.

Apple Music -musiikkipalvelu nostaa hintojaan. Jatkossa palvelun Oma-tilauksen kuukausihinta on 11,99 euroa (ennen 9,99 €) j Perhe-tilaus 18,99 euroa (ennen 14,99 €). Opiskelijatilauksen hinta pysyy 6,99 eurossa. Musiikkipalvelunsa lisäksi Apple nosti myös Apple TV Plus- ja Apple One -tilaustensa hintaa.

The Verge -teknologiajulkaisu arvelee, että edullisen musiikkistriimauksen päivät voivat olla luetut. Hinnat nousevat läpi markkinan.

Apple kertoi 9to5Macille musiikkipalvelun kallistumisen takana olevan musiikin lisensoinnin hintojen nousu. Ensi vuodesta alkaen musiikkipalvelut tilittävät 15,35 prosenttia musiikkiliikevaihdostaan lauluntekijöille ja oikeuksien omistajille. Tässä on 5 prosentin nousu aikaisemmasta.

Spotify kertoi tulosjulkistuksensa yhteydessä harkitsevansa hintojen korottamista Yhdysvalloissa, kertoo Variety. Spotify Premium maksaa USA:ssa nykyisellään 9,99 dollaria kuukaudessa. Saman palvelun hinta Suomessa on 10,99 euroa.

Spotifyn toimitusjohtaja Daniel Ek sanoi sijoittajapuhelussa kilpailijoiden hintojen nousun olevan hyvä uutinen myös Spotifylle. Hän sanoi keskustelevansa asiasta levy-yhtiöiden kanssa ja toivovansa hinnankorotusten toteutuvan.

YouTube puolestaan kertoi Premium-palvelunsa rajusta kallistumisesta joissakin tapauksissa peräti 27 prosentilla. Tilaukseen kuuluu musiikkipalvelun ohella YouTuben katsominen ilman mainoksia.

USA:ssa perhetilauksen kuukausihinta nousee 17,99 dollarista 22,99 dollariin. Euroopassa vastaavasta hintojen noususta ei ole vielä tiedotettu. Yksittäistilaus on 11,99 euroa kuukaudessa ja perhetilaus 17,99 €/kk.

Maksulliset musiikkipalvelut ovat nostaneet suosiotaan tasaisesti. Spotify ilmoitti tällä viikolla, että sillä on 456 miljoonaa aktiivista käyttäjää ja 195 miljoonaa maksavaa tilaajaa.

Tästä huolimatta markkinoiden suurin musiikkipalvelu on yhä rajusti tappiollinen. Yhtiö teki tämän vuoden kolmannella vuosineljänneksellään 194 miljoonan euron liiketappion ja investoinnit sekä muut kulut huomioiden 227 miljoonan euron nettotappion.

Spotifyn edellistä osavuosikatsausta odotettiin jännityksellä, sillä sitä oli edeltänyt kiistellyn Joe Roganin podcasteista johtunut eroamisaalto. Spotify kuitenkin lisäsi tuolloinkin käyttäjämääriään.

Musiikintekijät ja levy-yhtiöt ovat pitkään olleet tyytymättömiä suoratoistopalveluiden musiikista maksamiin osuuksiin, mikä on omiaan lisäämään hintojen kiristyspaineita jatkossakin.

Kokonaan oma lukunsa on se, mitä mahdollinen hintojen nousu tekee kuluttajien halukkuudelle maksaa palveluista muiden elinkustannusten noustessa. Musiikkipiratismin melko tasaisen vähentymisen syynä on pidetty ennen kaikkea laillisten, helppokäyttöisten ja edullisten striimauspalveluiden yleistymistä.

Yksi voittajista kuuntelumäärissä saattaa olla YouTube ja nimenomaisesti sen videopuoli. Sinne ladataan merkittäviä määriä musiikkia videomuotoisena, ja sitä pystyy kuuntelemaan ilmaiseksi – tosin mainosten kanssa, jos tilauksesta ei maksa.