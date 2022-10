Televisiota tulee helposti katsottua liian kirkkaalla kuvalla. Himmentämisellä on selvä vaikutus, Tekniikan Maailma mittasi.

Sähkön säästämiseen on nyt tarvetta kahdesta syystä: Hinnat ovat korkealla ja toisaalta nyt tarvitaan säästötalkoita sen varmistamiseen, että sähköä ylipäätään riittää kaikille ensi talvena.

Lue lisää: Nyt alkavat koko kansan sähkön säästö­talkoot – asian­tuntijat listaavat helpot vinkit, joilla säästyy myös rahaa: ”Saunominen ehdottomasti pois”

Moni on jo jättänyt sähkösaunan lämmittämisen sikseen, ja talonkin lämmitystä on ehkä alennettu hieman. Mutta olohuoneessa on yksi sähkösyöppö, johon ei välttämättä ole kiinnittänyt huomiota. Nimittäin televisio, jonka oletuskirkkaus voi olla turhan korkea.

Tekniikan Maailma mittasi Philipsin 50-tuumaisen nestekidemallin (50PUS6704/12) tehontarpeeksi oletusasetuksilla 93 wattia. Kun kirkkaus alennettiin oletusarvosta 65 lukemaan 36, keskimääräinen tehontarve laski 20 wattia eli 21,5 prosenttia. TM:n mukaan pimeässä huoneessa kirkkautta voisi laskea enemmänkin kuvan laadun kärsimättä.

Parhaimmillaan television sähkönkulutuksen voi jopa puolittaa pelkkää kirkkautta tiputtamalla. Ole kuitenkin tarkkana television asetusten kanssa, sillä ne saattavat olla sekavasti nimettyjä. Yleisesti ottaen oikea säädin kirkkauden muuttamiseen on listattuna asetuksissa ennen mustan tason säätöä.

Sama vinkki pätee moniin muihin laitteisiin, kuten tietokoneiden näyttöihin ja älypuhelimiin, joskaan ne eivät kuluta sähköä tyypillisen television tavoin.

Lue lisää: Paljastuiko paketista uusi puhelin? Aloita tekemällä nämä asiat

Kirkkauden lisäksi jo ostovaiheessa kannattaa kiinnittää huomiota television kokoon ja näyttötekniikkaan.

Lue lisää: Näillä valinnoilla jopa tonnin säästöt vuodessa – sauna on saanut kovan kilpailijan kodin sähkösyöppönä

Suuri ruutu voi houkuttaa, mutta voi myös merkitä suurempaa sähkönkulutusta. Kuluttaja-lehti puolestaan huomauttaa televisioiden osto-oppaassaan, että oled-tekniikkaa käyttävät televisiot ja led-taustavalaistut televisiot kuluttavat enemmän sähköä kuin led-reunavalaistut lcd-televisiot.

Jos tekee tiukkaa, kannattaa myös miettiä, voiko ison ruudun television korvata käyttämällä suoratoistopalveluita tabletilla, puhelimella tai kannettavalla tietokoneella.