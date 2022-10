Lentoyhtiö Finnair vahvistaa STT:lle, että myös sen asiakkaiden henkilötietoja on vuotanut portugalilaisen lentoyhtiön TAP Air Portugalin tietovuodossa.

TAP Air Portugal joutui elokuussa verkkohyökkäyksen kohteeksi, minkä seurauksena yhtiön asiakkaiden henkilötietoja pääsi verkkorikosryhmän haltuun. Hyökkäyksestä vastuun ottanut ryhmä on kertonut myös julkaisseensa tietoja pimeässä verkossa.

Finnairin asiakastietoja on ollut mukana, koska TAP Air Portugal liikennöi joitain lentoja, joita voi ostaa Finnairin kautta. Aiemmin Finnair on kertonut STT:lle, että vuodon piirissä on ollut 110 yhtiön kautta lippuja varanneita.