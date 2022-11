K18-peli­arvostelu: God of War Ragnarök on kuin elo­kuvaa katsoisi – poikkeuksellinen toteutus tekee pelaamisesta nautintoa

Sodan jumalasta kertovia tarinoita kuvaillaan harvoin sydäntä lämmittäviksi, mutta God of War Ragnarök on juuri sellainen.

Santa Monica Studiosin God of War Ragnarök julkaistaan maailmanlaajuisesti 9. marraskuuta, eikä se syyttä ole yksi vuoden odotetuimmista, suuren budjetin AAA-peleistä.

Kyseessä on Playstationille yksinoikeudella julkaistava yhden pelaajan kolmannen persoonan toimintaseikkailu. God of War Ragnarök on jatkoa ja samalla päätösosa vuonna 2018 ilmestyneelle God of Warille, joka puolestaan oli järisyttävällä tavalla onnistunut uudelleenkäynnistys 13 vuotta aiemmin alkaneelle pelisarjalle.

Katso uutisen alkuun avautuvalta videolta, miltä eeppinen peli näyttää pelatessa.

Plussat Vahva tarinankerronta Hyvin kirjoitetut hahmot Sulavasti sujuva tappeleminen Miinukset Pulmanratkaisua toisensa perään Pomojen kierrättäminen

Vuoden 2018 God of War sai fanien suussa lempinimen Dad of War, sillä sen juoni ja iso osa tarinan dynamiikasta nojautui päähenkilöiden, ”eläköityneen” sodan jumala Kratosin ja tämän esiteini-ikäisen Atreus-pojan suhteeseen ja siihen, miten se kehittyi näiden kalevalaisiin mittasuhteisiin venyvällä matkalla läpi viikinkimytologian yhdeksän maailman.

Tarinankerronta on vahvaa myös Ragnarökissä. Iso osa siitä tapahtuu ikään kuin pelaamisen ohessa, hahmojen välisinä dialogeina.

Ragnarök on toteutettu yhdellä otolla, eli pelissä ei ole latausruutuja tai kameraleikkauksia. Tämä on kerta kaikkiaan hieno ja onnistunut ratkaisu, joka tekee pelikokemukseen ja tarinaan uppoutumisesta helppoa. Kuin elokuvaa katselisi.

God of Warin kantava teema on Kratos-isän ja Atreus-pojan suhde.

Tosiasiassa latausruutujakin on, mutta ne on piilotettu niin ovelasti, ettei pelaaja välttämättä koskaan tajua olevansa sellaisessa. Se kertoo Santa Monica Studion pelinkehittäjien taituruudesta.

God of War Ragnarökin tarina on samaan aikaan brutaali ja sydäntä lämmittävä, sikäli kun sodan jumalista kertova tarina voi sellainen olla. Se kuitenkin heittää pelaajan keskelle toimintaa heti alkumetreillä.

Baldur-jumalan kuoleman jälkeen maailmaan on laskeutunut fimbulwinter-talvi, ja Kratos viettäisi aikaa mieluiten omassa rauhassaan, omassa mökissään.

Kotirauha järkkyy, kun pyytämättä ja yllättäen oven taakse ilmestyvät ukkosenjumala Thor ja aasojen eli Æsir-jumalten kuningas Odin. Eikä nyt ole kyse Marvelin supersankareiden kaltaisista kiiltokuvapojista, vaan häikäilemättömistä oman etunsa tavoittelijoista.

Varsinainen pelaaminen jakaantuu karkeasti kolmeen teemaan: matkustamiseen, taistelemiseen ja pulmanratkaisuun.

Matkustaminen tapahtuu tyypillisesti eri maailmojen välillä tai sitten maailman sisällä veneessä soutaen. Se tarjoaa luontevan paikan hahmojen persoonaa esille tuovalle dialogille. Sitä oikein odottaa, milloin innostunut Atreus puhua pulputtaa, Kratos murahtelee ja Mimir-pää solkottaa skottiaksentillaan.

Taistelu taas on koko God of War -pelisarjan kova ydin. Jutun juoni piilee erilaisten kombojen opettelussa, mutta helposti hahmotettavilla peruskontrolleilla pääsee pitkälle.

Vuoden 2018 God of Warista tuttu Freija aiheuttaa harmia myös jatko-osassa.

Ragnarökiin on upotettu myös iso kirjo helppokäyttöisyysasetuksia ja vaikeusasteita, joten pelin tarinasta nauttiminen ei jää mekaanisista tappelutaidoista kiinni. Kuten aiemmassa osassa, myös Ragnarökissä tekoälyn ohjaama Atreus-poika tarjoaa tulitukea.

Taistelussa piilee yksi miinus, joka on valitettavan tyypillinen tämän päivän peleille. Se koskee sitä, miten pomovihollisia kierrätetään pelin myöhemmissä vaiheissa tavallisina vihollisina. Vastaavaa on nähty esimerkiksi aiemmassa God of Warissa ja alkuvuodesta julkaistussa Elden Ringissä.

Kierrätyksellä tavoitellaan epäilemättä kustannussäästöjä. Sitä toivoisi, että tämän mittaluokan ja budjetin peleissä ei tarvitsisi säästellä asioista, joita pelaaja saa jatkuvasti eteensä.

Ragnarökissä pelaaja pääsee vierailemaan kaikissa yhdeksässä maailmassa. Niiden ulkonäkö vaihtelee suuresti.

Santa Monica Studio on käyttänyt vuosia pelinsä taistelupuolen kehittämiseen, mikä näkyy hyvällä tavalla. Taistelu on yksiselitteisesti erittäin tyydyttävää. Pelaaja voi lähestulkoon tuntea, kuinka painava Kratosin käyttelemä Leviathan-kirves on ja miten se puree kohteeseensa. Ohjain tärisee, Kratos murahtelee ja viholliset lakoavat veristen lopetusanimaatioiden saattelemana. Ei ihme, että Youtubesta löytyy useita God of Warin taistelumekaniikkaa ihastelevia videoita.

K18-leima on paikallaan. Vaikka lopetusanimaatiot ovat tyydyttäviä, ne käyvät äkkiä vanhoiksi. Vaikuttaa siltä, että kullekin vihollistyypille olemassa vain pari eri animaatiota.

Taisteluun liittyy myös Kratosin ja Atreus-pojan varusteiden valinta ja päivittäminen. Siihen tarvittavia rakennuspalikoita tulee pelatessa tuon tuosta, eikä niitä tarvitse erikseen etsiskellä. Tämä on erinomainen ratkaisu, sillä etenkin avoimen maailman peleissä on ikävän usein tapana, että materiaalien etsiminen vie tuhottoman paljon aikaa.

Pelissä on toinen toistaan mainiompia sivuhahmoja ja niillä toinen toistaan sulavampia repliikkejä.

Kolmas teema, pulmanratkaisu, on pelin suurin heikkous. Käytännössä aina, kun käynnissä ei ole taistelu tai veneellä lipuminen, pelaaja ratkoo Kratosin aseiden jää- ja tuliominaisuuksiin perustuvia pulmia. Suljettu ovi aukeaa, kun pelaaja jäädyttää valtoimenaan virtaavat vesirännit oikeassa järjestyksessä.

Pulmat eivät ole mitenkään erityisen haastavia ja niitä on yksinkertaisesti aivan liikaa. Toivottavaa olisi, että laatu korvaisi määrän.

Pieniä ja kokonaisuuden kannalta mitättömiä kauneusvirheitä lukuun ottamatta God of War Ragnarök täyttää odotukset. Se näyttää ja tuntuu peliltä, jonka kehittäminen on vienyt siihen käytetyn lähes viiden vuoden aikana todennäköisesti reilusti yli sata miljoonaa Yhdysvaltain dollaria.

Tästä tarinasta kannattaa maksaa jopa 70 euroa.

Maailmankäärme Jörmungandr on entistäkin suurempi.