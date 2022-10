YouTube saa näppärän uudistuksen: Tästä sormi­liikkeestä on nyt oikeasti hyötyä

Sormizoomaus pinsettiotteella on yksi YouTubeen tulevista uudistuksista.

Googlen omistama videopalvelu YouTube kertoo useista uudistuksista, jotka tavoittavat kaikki käyttäjät lähiviikkojen kuluessa.

Blogin mukaan videoita voi jatkossa zoomata selvästi nykyistä enemmän. Jo nyt videoita on voinut zoomata hieman asettamalla kaksi sormea näytölle ja sitten vetämällä niitä erilleen. Jatkossa zoomaus yltää blogissa olevan esimerkkivideon perusteella ainakin 5,4-kertaiseksi mahdollistaen huomattavan lähennyksen videon yksityiskohtiin.

Myös videon tiettyjen kohtien löytämistä pyritään helpottamaan. Kun selaimessa tai sovelluksessa vetää ylöspäin, esiin tulee sarja esikatselukuvia, joista voi päätellä halutun kohdan.

Uudenlainen haku on tulossa videoiden sisälle.

Käyttöliittymään tulee näkyviä muutoksia. Videoiden kuvauksessa olevat YouTube-linkit muuttuvat napeiksi ja esimerkiksi tykkäys-, jako- ja latausnapit on muotoiltu vähemmän tilaa vieviksi. Kanavan tilausnappi muuttuu punaisesta mustavalkoiseksi.

Lisäksi YouTube saa uuden väriefektin, joka sovittaa taustavärit videon väreihin selaimessa ja sovelluksessa, kun entistäkin tummempi tumma teema on käytössä. Sama pätee myös videoiden soittolistoihin.

Uutiset YouTuben käyttäjille eivät ole olleet pelkästään hyviä viime aikoina. TechCrunch huomauttaa videopalvelun nostavan YouTube Premium -tilauksen perhepaketin hintoja rajusti monissa maissa marraskuussa. On epäselvää, koskeeko muutos Suomea. Tilaussivulla ei varoiteta korotuksesta ja mainitaan vain nykyinen hinta 17,99 euroa kuukaudessa.

Lisäksi YouTube on kokeillut joidenkin videoiden muuttamista maksullisiksi. Korkeampi 4K-tarkkuus on paikoin lukittu maksumuurin taakse, ja katselua varten pitää tilata kuukausimaksullinen YouTube Premium. On epäselvää, johtaako kokeilu mihinkään.