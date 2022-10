Suomalainen peliguru loi pysäyttävän elokuvan poikkeuksellisella tavalla: ”Ei vain kivoja kuvia”

Suomalainen Robota-lyhytelokuva on kaunis ja surullinen kertomus ihmiskunnan mahdollisesta tulevaisuudesta.

Tekoälystä puhutaan paljon, ja viime aikoina pinnalla ovat olleet esimerkiksi koneellisesti tuotetut valokuvat, piirustukset ja muut kuvalliset tuotokset, jotka ovat enemmän tai vähemmän vakuuttavia.

Nyt tällaiset kuvat on yhdistetty tekoälyn avulla luotuun elokuvaan nimeltä Robota. Elokuvan takana on muun muassa Trials-pelisarjan takaa tuttu suomalainen pelinkehittäjä Antti Ilvessuo yhdessä tekoälymusiikkiin perehtyneen Gaurav Dixitin kanssa.

Tarina on kertomus siitä, mihin tekoälyn ja robottien kehitys voi lopulta johtaa. Kertojana toimii lapsen ääni, joka on tekoälyllä tuotettu. Myös dialogi on tekoälyn tuottamaa, joskin se parsittiin ihmisvoimin järkeväksi kokonaisuudeksi.

Vaikka Robotan tarina on surullinen, elokuvan tarkoitus on positiivinen.

– Toivomme elokuvan osoittavan, mihin me ihmisinä pystymme yhdessä uusien työkalujen ja menetelmien kanssa. Nämä menetelmät ovat älykkäiden ja yhdessä toimivien ihmisten tuotosta. Toivokaamme, että niitä käytetään hyvään, videon kuvauksessa sanotaan.

Ajatus elokuvasta jalostui sitä mukaa, kun Ilvessuo teknologian varhaisena kokeilijana tuotti tuhansittain kuvia tekoälyn avulla.

Jos haluat tietää, mistä on kysymys, netissä on ilmaisia työkaluja, joilla voit itse luoda keinotekoisia kuvia tekoälyn laskemana.

Ilvessuo käytti tekoälyn ohjaamiseen tiettyä tekstistä kuvaksi -mallia. Kuvien luomiseen käytetyt sanat sisälsivät oikeita paikkoja Suomesta ja maailmasta yhdistettynä teknisiin termeihin.

Lopputuloksena oli kuvia maailmasta, joka oli rapistumassa yhdessä robottien kanssa. Se toimi yllykkeenä elokuvalle. Lopulliset kuvat Ilvessuo loi viime keväänä, ja hän editoi elokuvan hiljalleen julkaisukuntoon yhdistäen valitut kuvat, generoidun puheen ja musiikin, jotka kaikki olivat siis tekoälyn luomia.

– Minä ohjasin elokuvan, mutta kuvat on tehnyt tekoäly, Ilvessuo sanoo IS Digitodaylle.

– Tarkoitus oli, että katsojalle herää tunteita. Eikä vaan, että ”kivoja kuvia”, koska niitä tulee nettiin muutenkin ihan sikana, Ilvessuo jatkaa.

Robotan maisemat ovat paikoin varsin suomalaisia ja se ei ole sattumaa.

Ilvessuo korostaa tekoälyn kehittymisen vauhtia. Hän vertaa sitä 1990-luvun lopun internet-buumiin. Jos silloin tehtiin harppauksia kolmessa vuodessa, tekoälyn saralla niitä tehdään kuudessa kuukaudessa.

– Kyllä tekoäly auttaa ihmisiä luomaan uudella tavalla uusia sisältöjä sen sijaan, että se ottaisi meiltä työt pois, Ilvessuo pohtii.

Samalla hän kuitenkin huomauttaa, että äänikirjoissa tai vaikka videopeleissä voidaan käyttää aitojen ääninäyttelijöiden sijaan tekoälyä, joskin tunteikkaaseen ja eläytyvään näyttelijään voisi luulla koneella olevan vielä matkaa.

Ilvessuo on eri mieltä ja lisää, että äänen höysteeksi voitaisiin jo nyt luoda kuvat äänikirjoihin reaaliajassa.

Tämä verkkosivu tarjoaa tekoälyn puhumia esimerkkejä mallista, jolla puhetta voidaan luoda jäljitellen kenen tahansa ääntä. Lisäksi sitä voidaan ohjata tuottamaan eri tunnetiloja tekstillä, aivan kuten kuvien luonnissakin.

Ilvessuolla on pitkä kokemus videopelien alalta. Hiljattain hän perusti muutaman veteraanin kanssa ja Supercellin tuella pelistudion nimeltä Channel37. Ilvessuo vakuuttaa, ettei Robota ole piilomainos studiosta tai jostakin sen pelistä. Elokuva on liiketoiminnasta erillinen henkilökohtainen projekti.

Perustaja näkee tekoälylle paljon käyttöä pelinkehityksessä ääninäyttelyn lisäksi. Tekoäly voisi huolehtia esimerkiksi osasta pelin taidetta.

Entä onko tekoäly enemmän uhka vai mahdollisuus?

– Se on erittäin iso mahdollisuus.