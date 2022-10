Näillä keinoilla Google seuraa sinua näyttääkseen mainoksia – asiaan tulossa helpotusta

Google tarjoaa uusia työkaluja mainosten estämiseen. Samalla näet pilkahduksen siitä, miten Google sinua seuraa.

Google on tuonut My Ad Center -palvelun (mainoskeskukseni) Googlen hakukoneen ja YouTuben käyttäjille Suomessa. Tiedotteen mukaan se antaa suomalaisille lisää valtaa Googlen palveluissa näkyvistä mainoksista.

Lisäksi Google päästää säätämään käyttäjätietoja, joita se käyttää mainosten kohdentamiseen ja personointiin. Kyseessä on toukokuussa luvatun palvelun toteutuma ja se avataan Suomen lisäksi muualla maailmassa.

My Ad Center alkaa näkyä käyttäjille lähiviikkojen kuluessa.

Lue lisää: Googlen sovellus uudistuu – näin muutos voi vaikuttaa haku­tuloksiin

My Ad Centerin ominaisuuksia ovat:

Käyttäjätietojen ja käyttöhistorian hallinta: Jatkossa käyttäjät voivat valita tarkemmin, mitä tietoja ja käyttöhistoriaa Google voi käyttää mainosten kohdentamiseen. Käyttäjät voivat yksittäin kieltää esimerkiksi verkkohakuhistorian, sovellushistorian tai YouTuben katseluhistorian käytön mainosten kohdentamisessa.

Personoinnin kieltäminen: Kohdentamisen ja personoinnin voi laittaa pois päältä kokonaan helposti yhdellä asetuksella.

Mainosaiheiden kieltäminen: Käyttäjät voivat jatkossa valita brändejä ja mainostajia, joiden mainoksia he eivät halua nähdä lainkaan. Lisäksi käyttäjät voivat estää kokonaisia aihepiirejä, kuten treffipalvelut, vanhemmuus tai alkoholi.

Mainostajasivut: Uusien mainostajasivujen avulla käyttäjät näkevät, millaisia mainoksia kukin mainostaja on näyttänyt viimeisen kuukauden aikana.

Esimerkiksi aiemmin, jos YouTuben suositukset ja katseluhistoria olivat käytössä, niitä käytettiin myös mainosten kohdentamiseen.

YouTuben katseluhistorian käyttämisen mainontaan voi estää yhdellä liukukytkimellä.

My Ad Center -palvelu näkyy kaikilla suomalaisilla käyttäjillä lähiviikkojen aikana. Tiedote ei selvittänyt, miten keskukseen käytännössä pääsee.

Google on toki tarjonnut keinoja estää seurantaa ennenkin. Yhtiöllä on ollut esimerkiksi namiskat mainosten personoinnin lopettamiseen tai vaikka verkkohistorian poistamiseen. Palvelukohtaisia nappuloita on myös. Esimerkiksi YouTubessa voi valita kanavia ja aihepiirejä, joista ei ole kiinnostunut.

Lue lisää: Ärsyttävätkö Youtuben ehdotukset? Näin otat tilanteen haltuun

Tosin näiden asetusten käyttäminen ei aina vakuuta. YouTube tarjoaa allekirjoittaneelle vuosien opettamisesta huolimatta edelleen videoita aiheesta, josta ei huvittaisi katsoa ainuttakaan pätkää.

Lisäksi Google jäi taannoin kiinni sijaintihistoriaan liittyvien valintojen huomiotta jättämisestä. Vuonna 2018 yhtiön huomattiin tallentavan käyttäjien sijaintitietoja, vaikka käyttäjä ottaisi sijaintihistorian pois käytöstä. Seurauksena Google laati uudet tekstit, jotka selittävät selvemmin, mitä paikkatietoja sijaintihistorian poistaminen koskee ja mitä ei.

Lue lisää: Google myönsi: Seuraa käyttäjiään, vaikka kieltäisit sijainnin tallentamisen

Google on myös kertonut aikovansa lopettaa yksittäisten ihmisten seuraamisen netissä evästeitä käyttäen mainosten näyttämiseksi. Jatkossa ihmiset on määrä jakaa alaryhmiin, jotka muodostetaan samankaltaisen käyttäytymisen ja kiinnostusten perusteella. Uudistus tunnetaan nimellä Privacy Sandbox.

Se oli määrä ottaa käyttää jo tänä vuonna, mutta uudistusta on lykätty ainakin vuoteen 2024.