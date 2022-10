Ukrainan armeija julkaisi aiemmin videon, jossa venäläiset vaikuttavat käyttävän droneissaan samanlaisia kameroita kuin mitä Ruotsista nyt varastetaan.

Ruotsissa on varastettu merkittäviä määriä ylinopeuskameroita, joista ainakin osan epäillään päätyvän Ukrainan sotaan. Venäläisten tiedetään käyttävän kadonneiden kameroiden tyyppisiä valokuvauskoneita kotitekoisissa droneissaan, kertoo Aftonbladet.

Tällä viikolla Ruotsissa katosi yhden vuorokauden aikana 3 kameraa E16-tiellä Hoforsin ja Falunin välillä. Lisäksi Taalainmaalta varastettiin samaan aikaan 2 kameraa. Ruotsin liikenneviraston mukaan viime kuukausien aikana maassa on varastettu ainakin 100 ylinopeuskameraa.

Avatut peltipoliisit sisältävät samanlaisia Canonin peilillisiä järjestelmäkameroita, joita on tavattu Ukrainassa venäläisten improvisoimissa miehittämättömissä lennokeissa. Ukrainan armeijan huhtikuussa julkaisemalla videolla puretaan venäläinen drone, johon on kiinnitetty Canonin järjestelmäkamera tarranauhalla. Vaikka viritys on yksinkertainen, improvisoituja droneja kuvaillaan tehokkaiksi tiedustelu- ja tulenohjauslaitteiksi.

Aftonbladetin mukaan Ruotsin turvallisuuspoliisi Säpo on tietoinen varkauksista, muttei kommentoi omia tutkimuksiaan.

Venäjän puolustusteollisuus on pulassa komponenttipulan kanssa. Esimerkiksi mikrosirut on määritelty Venäjää koskevien talouspakotteiden piiriin, ja venäläiset ponnistelevat saadakseen hankittua asejärjestelmien komponentteja.