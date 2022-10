Applen julkaisusta seurasi hämmennys: Uudessa iPadissa outo puute

Applen uusi iPad ei toimi uuden kynän kanssa. Vanha kynä puolestaan edellyttää sovittimen hankintaa.

Apple esitteli tiistaina illalla uusia tuotteita, joihin lukeutuu 10. sukupolven iPad-tabletti. MacRumorsin mukaan laite on muotoiltu uusiksi ja sisältää 10,9 tuuman näytön. Suoritin päivittyi A14 Bioniciin, etu- ja takapuolella on 12 megapikselin kamerat, ja tuki wifi 6:lle löytyy.

Tabletissa on kuitenkin yksi kummallinen puute, muun muassa PC Magazine huomauttaa. Toisen sukupolven Apple Pencil -kynää ei voi kiinnittää tablettiin lataamista varten, ainoastaan ensimmäisen sukupolven kynän lataaminen onnistuu.

Ensimmäisen sukupolven Pencil puolestaan tukee Applen omaa Lightning-liitäntää – jollaista uudessa iPadissa ei enää ole. Uutuudessa on yleisesti elektroniikassa käytetty usb-c-liitäntä. Tämä tarkoittaa, että kynän kytkemiseen tarvitaan sovitin, josta Apple veloittaa 10 euroa.

Ei ole tiedossa, miksi uusi iPad ei tue toisen sukupolven Penciliä. Se toimii laajasti iPad Pro -mallien kanssa ja tukee myös joitakin iPad Air- ja iPad mini -malleja. Apple lisää sovittimen ensimmäisen sukupolven Pencilin pakkaukseen, mutta kynän jo omistavan pitää ostaa se erikseen.

Siirtymä usb-c:hen on sinänsä ymmärrettävää, sillä etenkin Euroopan unioni on pakottamassa kaikki valmistajat tukemaan tätä yleistä liitäntää. Euroopan parlamentti päätti lokakuun alussa, että vuoden 2024 loppuun mennessä saman laturin ja latausliitännän on sovittava kaikkiin matkapuhelimiin, tabletteihin ja kameroihin.

Uusi iPad Pro.

Erimielisyyttä on päätöksen ympäristövaikutuksista. EU:n mielestä se vähentää elektroniikkaromua, Applen mukaan romu vain lisääntyy.

Uuden iPadin lisäksi Apple paljasti tiistaina tuoreen iPad Pron, joka tukee M2-suoritinta, wifi 6:ta ja kynän käyttämistä paikoin koskettamatta ruutua.

Yhtiö julkisti myös uuden version Apple TV 4K -suoratoistolaitteestaan, joka on entistä ohuempi ja kevyempi. Prosessorina on A15 Bionic -suoritin.

Apple ilmoitti, että Mac-tietokoneiden macOS Ventura -käyttöjärjestelmä tulee saataville 24. lokakuuta.