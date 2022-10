Elon Musk ei ole ainoa Ukrainaan toimitettujen Starlink-yhteyksien rahoittaja.

Elon Muskin yhtiön Starlink-sateliittiyhteyden mahdollistavia laitteita on viety Ukrainaan arviolta 15 000-20 000 kappaletta.

Vastoin yleistä käsitystä monimiljardööri Elon Musk ei ole ainoa Ukrainan tueksi vietyjen Starlink-päätteiden rahoittaja. Ukrainan puolustukselle tärkeitä, Muskin perustaman SpaceX-yhtiön Starlink-satelliitti-internetyhteyden mahdollistavia päätelaitteita on viety Ukrainaan arviolta 15 000–20 000 kappaletta.

Starlink-yhteydet ovat Ukrainan armeijalle kriittisen tärkeä viestintäväline. Ukraina käyttää niitä muun muassa armeijan yksiköiden väliseen viestintään, tulenjohtoon sekä venäläisosastojen liikkeiden seurantaan.

Muskin rooli Ukrainan tukemisessa on ollut esillä, kun Musk uhkasi lopettaa Starlinkin toiminnan Ukrainassa. Rajun vastareaktion jälkeen hän perui puheensa ja sanoi jatkavansa Starlinkien rahoittamista Ukrainassa ilman vaateita.

Muskin vaade viime viikolla oli, että Yhdysvaltojen tulisi rahoittaa Ukrainaan menevät Starlinkit sen sijaan, että hänen SpaceX-yhtiönsä tekisi sen.

Todellisuudessa Muskin ”Yhdysvaltojen on maksettava” -vaade tarkoittaa ”Yhdysvaltojen on maksettava enemmän”, kirjoittaa Mashable. Jo nyt USA on rahoittanut merkittävän osan Ukrainaan vietävistä Starlink-päätteistä.

Mashable kutsuu kunnian ottamista Starlinkien toimittamisesta Ukrainaan ”Elon Muskin onnistuneimmaksi julkisuustempuksi”.

Verkkojulkaisu muistuttaa Muskin mieltymyksestä paistatella julkisuuden valokeilassa onnistuneiden PR-tempausten jälkeen. Yksi sellainen oli hänen ehdotuksensa sukellusveneen rakentamiseksi vedenalaiseen luolaan jääneiden thaimaalaispoikien pelastamiseksi vuonna 2018.

Lopuksi pojat pelastettiin sukeltajien avulla.

Starlink-päätelaitteet olivat matkalla käyttäjilleen Kiovassa syyskuun lopulla.

Washington Post (WP) toi julki jo huhtikuussa lukuja Starlinkin Ukraina-rahoituksen takana. Keväällä SpaceX:n toimitusjohtaja Gwynne Shotwell sanoi julkisuudessa, ettei Yhdysvaltain hallinto ollut hänen tietojensa mukaan rahoittamassa Starlinkejä Ukrainaan.

USA:n hallinnolta saadut luvut ovat parhaimmillaankin epämääräisiä. WP:n mukaan SpaceX oli toimittanut huhtikuussa itse 3670 päätettä, kun Yhdysvaltain kansainvälisen kehityksen virasto (United States Agency for International Development, USAID) oli hankkinut niitä Ukrainaan lähettäväksi 1330 kappaletta.

Myöhemmin Yhdysvaltain hallintoon kuuluvan USAIDin toimittamien päätteiden lukumäärä kasvoi 5000 kappaleeseen. Niiden kappalehinnaksi oli asiakirjoissa kirjattu 1500 dollaria.

USAIDin mukaan sen ostoksia tuettiin avokätisillä ulkopuolisilla lahjoituksilla.

On paljon mahdollista, että Yhdysvaltain hallinto on antanut Muskin ottaa kunnian ja pitää oman osuutensa piilossa sodan kiihdyttämisen välttämiseksi.

Satelliittiyhteyksien kuukausimaksujen maksajasta ei ole tietoa. Musk ilmoitti SpaceX:n tarjoavan laitteiden lisäksi myös verkkoyhteyden kolmeksi kuukaudeksi. Tämä aikaikkuna on umpeutunut.