The Wiren väitteet Metan ”sikailupassista” Instagramiin synnyttivät poikkeuksellisen -väittelyn somejätin kanssa.

Facebookin emoyhtiö Meta on riidoissa intialaislehti The Wiren kanssa. Tapahtumia koostaa TechCrunch. Riidan keskiössä on The Wiren väite, että Meta olisi myöntänyt Intian hallitsevan puolueen BJP:n digivastaavalle oikeudet poistaa sisältöä mielivaltaisesti Instagramista.

Artikkelin mukaan kyse on Metan XCheck-nimisestä järjestelmästä, joka viimevuotisten tietojen perusteella on antanut ainakin 5,8 miljoonalle käyttäjälle erityisoikeuksia, joita on myös ”sikailupassiksi” kutsuttu. Valitut henkilöt ovat voineet muun muassa julkaista Facebookin sääntöjä rikkovaa sisältöä. Facebookin suojelemiin henkilöihin on lukeutunut muun muassa Yhdysvaltain entinen presidentti Donald Trump.

Tuolloin Metan edustaja sanoi yhtiön pyrkivän luopumaan erityiskohtelusta. XCheckistä oli määrä päästä eroon viime vuoden aikana, mutta The Wiren artikkelin perusteella näin ei olisi tapahtunut.

Meta on vastustanut The Wiren väitteitä vimmalla, ja jotkut mediat suhtautuvat näihin väitteisiin myös varauksella. Metan viestintäjohtaja Andy Stone twiittasi, että The Wiren mainitsemat poistetut julkaisut tulivat tarkasteluun automaattisten järjestelmien kautta, eikä ihmisillä ollut asian kanssa tekemistä. Hänen mukaansa myöskään XCheck ei liity tähän.

Stone myös sanoo, että artikkelin pohjana olevat asiakirjat vaikuttavat väärennetyiltä.

The Wire julkaisi sitten kuvan, jonka se väittää esittävän Stonen sisäistä sähköpostia. Siinä hän kysyy vihaisena työntekijöiltä, että miten asiakirjat pääsivät vuotamaan.

Tämän jälkeen Metan tietoturvapäällikkö Guy Rosen astui peliin sarjalla twiittejä. Niissä hän väittää, että The Wiren artikkelit eivät ole totta. Rosenin mukaan XCheck ei liity lainkaan mahdollisuuteen tehdä ilmoituksia Facebook-päivityksistä.

Rosenin mukaan sekä The Wiren lainaamat asiakirjat että kuvakaappaus Stonen sähköpostista ovat väärennöksiä. Artikkelin verkkolinkki asiakirjaan on sellainen, jota Meta ei hänen mukaansa edes käytä. Lisäksi Stonen väitetty sähköposti lähetettiin osoitteesta, jota Stone ei tällä hetkellä käytä, eikä vastaanottajan osoite ole sekään käytössä, Rosen jatkaa.

– Nämä syytökset ovat omituisia ja täynnä virheitä. Toivokaamme, että The Wire on uhri eikä tämän väärennöksen tekijä, Rosen päättää.

Jos Meta puhuu totta, jää ilmaan kysymys, kenellä olisi motiivi tällä tavalla horjuttaa lehdistön uskottavuutta.