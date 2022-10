Kuluttaja-asiamies lähetti paimenkirjeen verkkokaupoille.

Kuluttaja-asiamies on antanut verkkokaupoille huomautuksen kuluttajansuojan säännöistä. Syynä on viime vuosina yleistynyt käytäntö, jossa myyjät peruvat sopimuksia lainvastaisesti vedoten tuotteen loppumiseen tai virheelliseen varastosaldoon.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston kuluttajaneuvosto havaitsi keväällä 2021 ilmiön yleistyvän, ja sitä on tavattu etenkin elektroniikan ja kodinkoneiden verkkokaupoissa. Viranomaisen mukaan verkkokaupoilla oli virheellinen käsitys oikeudestaan peruuttaa tilaus.

14:ää suomalaista verkkokauppaa koskeneessa selvityksessään syksyllä 2021 kuluttaja-asiamies havaitsi, että useimmilla kaupoilla oli lainvastainen sopimusehto, jossa myyjä voi perua kuluttajan tekemän tilauksen esimerkiksi tilanteessa, jossa tavara on loppuunmyyty tai varastosaldo virheellinen.

– Myy­jän on huo­leh­dit­ta­va sii­tä, että jos tuo­te on lop­pu, sitä ei myös­kään ole mah­dol­lis­ta os­taa. Teh­ty ti­laus on so­pi­mus, joka si­too mo­lem­pia os­a­puo­lia ja ku­lut­ta­jal­le on koh­tuu­ton­ta, jos hän ei voi luot­taa sii­hen, kuluttaja-asiamies Katri Väänänen sanoo tiedotteessa.

Tänä syksynä kaupoille lähetetyssä paimenkirjeessä kuluttaja-asiamies muistuttaa, että kuluttajan tekemä tilaus sitoo verkkokauppaa ja kauppa on velvollinen toimittamaan tilatun tuotteen sovitulla tavalla. Verkkokauppa ei voi vetäytyä sopimuksesta yksipuolisella perumisilmoituksella. Myös väärien varastosaldojen ilmoittaminen on kiellettyä.

Kuluttaja-asiamies on myös saanut ilmoituksia, joiden mukaan verkkokaupat ovat myös saattaneet ensin ilmoittaa kuluttajalle tilauksen viivästyksestä ja sittemmin perua toimituksen saatavuusongelmiin vedoten. Toimitusvaikeudet tai varaston riittämättömyys ovat perumiseen riittäviä ylivoimaisia syitä vain hyvin poikkeuksellisissa tilanteissa.