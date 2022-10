Amerikkalaisyhtiö joutui terroristilistalle.

Venäjä on lisännyt Metan eli entisen Facebookin terroristi- ja äärijärjestöjen listalle kertoo Reuters uutistoimisto Interfaxiin viitaten.

Metan tärkeimmät palvelut ovat Facebookin lisäksi kuvapalvelu Instagram sekä WhatsApp-pikaviestin.

Venäjä julkisti Metan äärijärjestöksi jo maaliskuussa. Venäjä perusteli päätöstään sillä, että yhtiö sallii Venäjän armeijaan kohdistuvan vihapuheen.

Lue lisää: Venäjä sulkee Facebookin ja Instagramin – omistaja­yhtiötä väitetään ”radikaaliksi”

Venäjän armeijan arvostelemisesta voi saada maan sotasensuurilakien mukaan jopa 15 vuoden vankilatuomion Venäjällä.

Venäjä on pyrkinyt estämään Facebookin ja Instagramin käytön. WhatsAppin on annettu tiettävästi toistaiseksi toimia.

Venäjä on pyrkinyt korvaamaan länsimaisia palveluita omillaan. Maan suurin sosiaalinen media on VK eli VKontakte, joka on maan hallituksen kontrollissa. Maa on pyrkinyt myös vaikeuttamaan kansalaistensa tiedonsaantia ulkomailta estämällä länsimaisten tiedostusvälineiden verkkosivuja.