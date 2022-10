Ukrainalla vaikuttaa olevan vahva halu vedota rintamalle tuotaviin pakkovärvättyihin venäläissotilaisiin.

Telegramissa toimiva keskustelubotti on antaa ohjeita ukrainalaisille antautumiseen. Vaihtoehtona on puhelinlinjalle soittaminen.

Ukraina on jakanut ensimmäistä kertaa tietoja siitä, kuinka suosittu sen venäläisjoukoille perustama ”antautumislinja” on. Kyseessä on ympäri vuorokauden auki oleva puhelinpalvelu, johon venäläiset tai Ukrainan miehitetyiltä alueilta pakkovärvätyt sotilaat voivat soittaa saadakseen antautumisohjeita.

Хочу жить- eli Haluan elää -linja otettiin käyttöön tiettävästi syyskuun puolessa välissä.

Haluan elää -linjan edustaja Vitalii Matviienko sanoi viime viikolla palvelun Telegram-kanavalla palvelun saaneen yli 2000 antautumispyyntöä. Matviienkon mukaan soittajia eivät ole ainoastaan venäläiset sotilaat, vaan myös heidän perheensä ja muut sukulaisensa.

Kanavan toissapäivänä esittämän väitteen mukaan venäläiset ovat myös alkaneet yhä useammassa tavassa antautua perääntymisen sijaan rintamalla. Väitettä on vaikea todistaa.

IS ei linkitä Telegram-kanavalle, sillä se paljastaa antautuneiden venäläissotilaiden henkilöllisyyksiä ja kotipaikkoja mahdollisesti rikkoen Geneven sopimusta.

Linjalla on kaksi puhelinnumeroa soittoja varten, minkä lisäksi ohjeita voi saada Telegram-pikaviestimessä toimivalta keskustelubotilta. Sotilaille annetaan konkreettisia ohjeita antautumiseen.

Linjalle tai Telegram-bottiin yhteyttä ottavat venäläissotilaat saavat kuulla saavansa Geneven sopimuksen mukaisen kohtelun, 3 ateriaa päivässä, terveydenhuollon, lakiapua, säännöllisen yhteydenpidon kotiväkeen sekä mahdollisuuden hakea turvapaikkaa tai päästä kotiin vankienvaihdossa. Vaihdettuja vankeja ei ole tapana palauttaa taistelutehtäviin.

Lisäksi antautuneet kirjataan taistelussa vangituiksi, ei vapaaehtoisesti antautuneiksi. Lisäksi heille vakuutetaan, että tiedot on tallennettu vain yhteen järjestelmään. Venäläisille tarjotaan myös mahdollisuutta liittyä Ukrainan armeijan osana taistelevaan Venäjän vapaus -legioonaan.

Ukraina käyttää yli 21 000 tilaajan kanavaa myös propagandatarkoituksiin, ja sen tarkoitus lienee vedota liikekannallepanossa etulinjaan vietäviin epämotivoituneisiin sotilaisiin. Värväysuhan alla olevia miehiä kehotetaan esimerkiksi pakenemaan ulkomaille piilottelemaan Venäjällä, mikäli edellinen ei onnistu.

Eilen kanavalla jaettiin video 26-vuotiaasta pakkovärvätystä ja 5 päivässä rintamalle päätyneestä Mihailista. Video on päätynyt myös muualle sosiaaliseen mediaan, ja myös sen aitoudesta on vaikea saada varmuutta.