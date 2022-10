Googlen uusi Google Nest Wifi Pro on uusimman wifi-nopeusstandardin mukainen.

Google on julkistanut uuden wifi 6E -standardin mukaisen kotireitittimen. Google Nest Wifi Pro -niminen laite asettuu Nest-tuotemerkin alle toisin kuin edeltäjänsä, vuonna 2017 kauppoihin tullut Google Wifi.

Nest on Googlen vuonna 2014 ostama kodin älylaitteita valmistava brändi.

Google Nest Wifi Pro on yhdistelmälaite, joka toimii samaan aikaan useammalla taajuuskaistalla: 6 GHz-, 2,4 GHz- ja 5 GHz-alueilla. Nämä tarjoavat teoreettisen nopeusmaksimin, joka on Suomessa enintään 4,2 Gb/s. Joissakin maissa arvoksi on ilmoitettu 5,4 Gb/s.

Syynä nopeuseroihin ovat taajuussääntely sekä toisistaan poikkeavat rakennusmateriaalit. Samasta syystä yhden tukiaseman kattavuudeksi ilmoitetaan Suomessa 120 neliömetriä ja muualla enimmillään 200 neliötä.

Valmistajan mukaan nopeus riittää kahteen samanaikaiseen videopuheluun, 4K-elokuvan katselemiseen sekä pelaamiseen. Käytännössä pullonkaulaksi muodostunee internet-yhteyden nopeus.

Wifi 6E on standardina verrattain tuore, eikä sitä hyödyntäviä laitteita ole vielä kovin paljoa markkinoilla. Esimerkiksi Netgear on jo julkaissut standardin mukaisia kotireitittimiä.

Reititin on varustettu kahdella verkkoliittimellä, joista toisella laite kytketään internetiin.

Tukiasema osaa muodostaa kotiverkon kokoa laajentavan mesh-verkon yhdessä Googlen satelliittitukiasemien kanssa. Kahdella satelliitilla kattavuudeksi luvataan 320 neliömetriä. Yhden reitittimen järjestelmä maksaa 335 euroa ja kolmen laitteen 469 euroa.

Lisäksi tukiasemaan luvataan myöhemmin Matter-päivitys, joka tuo samaan verkkoon kodin älylaitteita. Lisäksi reitittimen luvataan osaavan korjata yleisimpiä yhteysongelmia esimerkiksi ehdottamalla ethernet-kaapelin vaihtoa, vaihtelemalla taajuutta tai säätämällä verkon suorituskykyä. Reititin päivittyy automaattisesti.

Googlen toiminta kuluttajalaitemarkkinoilla on ollut ailahtelevaa. Yhtiö ilmoitti lopettavansa Stadia-pelistriimauspalvelun, mikä saattaisi tehdä palvelun kanssa myydyt peliohjaimet hyödyttömiksi.

Google ei myöskään myy kaikkia laitteitaan, kuten Pixel-puhelimia, virallisesti Suomessa.