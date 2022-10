Uusi lainsäädäntö astuu voimaan vuoden 2024 loppuun mennessä.

Usb-c-liitin on EU:n valinta. Kuvassa tietokoneen latausportti .

Euroopan parlamentti on päättänyt, että vuoden 2024 loppuun mennessä saman laturin ja latausliitännän on sovittava kaikkiin matkapuhelimiin, tabletteihin ja kameroihin.

Keväästä 2026 alkaen velvoite koskee myös kannettavia tietokoneita.

Säädöksillä pyritään irrottamaan kuluttajat teknologialoukusta, jossa jäädään riippuvaiseksi yhdestä valmistajasta.

Kaikissa uusissa EU:n alueella myytävissä elektroniikkalaitteissa tulee olla valmistajasta riippumatta usb-c-tyyppinen latausportti, jota käytetään lataamiseen ja tiedonsiirtoihin.

Lisäksi asiakkaat voivat valita, ostavatko laitteen kanssa laturin vai eivät. Uuden säädöksen myötä kuluttajien ei enää tarvitse ostaa uutta laturia jokaiselle laitteelleen, vaan tietokone latautuu samalla kaapelilla ja muuntajalla kuin esimerkiksi puhelin.

Kaikissa uusissa matkapuhelimissa, tableteissa, digitaalikameroissa, kuulokkeissa tai kuulokemikrofoneissa, kädessä pidettävissä videopelikonsoleissa, kannettavissa kaiuttimissa, sähköisissä lukulaitteissa, näppäimistöissä, hiirissä, kannettavissa navigaattoreissa, nappikuulokkeissa ja kannettavissa tietokoneissa, joissa käytetään langallista latausta ja jotka toimivat enintään 100 watin teholla, on valmistajasta riippumatta oltava usb-c-tyyppinen latausportti.

Päätös on osa EU:n laajempaa pyrkimystä vähentää elektroniikkaromua. Lakia raivokkaasti vastustanut Apple on väittänyt yhteislaturin lisäävän elektroniikkaromua ja ”heikentävän innovaatioita”. Apple on pitänyt tiukasti kiinni omasta lightning-liitännästään, jollainen löytyy myös uusista iPhoneista.

Nyt hyväksytty laki ei koske vain kaapelilatausta. Siihen on kirjattu myös, että Euroopan komission on varmistettava vuoden 2024 loppuun mennessä uusin säännöin myös langattomien laturien ja laitteiden yhteensopivuus.

EU:n laskelmien mukaan laturien uudelleenkäytön mukaan eurooppalaiset säästävät vuodessa 150 miljoonaa euroa ja 11 000 tonnia elektroniikkaromua.

Jäsenmailla on lain julkaisemisen jälkeen 12 kuukautta aikaa saattaa säännöt osaksi kansallista lainsäädäntöä ja sen päättymisen jälkeen 12 kuukautta aikaa alkaa soveltaa niitä.

Uudet säännöt eivät koske tuotteitta, jotka on tuotu markkinoille ennen soveltamispäivää.