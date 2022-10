Karu yllätys monelle YouTube-käyttäjälle: Ilmaisesta ominaisuudesta tuli maksullinen

9to5Googlen mukaan jotkut käyttäjät eivät pysty enää katsomaan 4K-videoita maksamatta.

Googlen YouTube-videopalvelussa odottaa yllätys joillekin käyttäjille. 9to5Googlen mukaan korkeampi 4K-tarkkuus on paikoin lukittu maksumuurin taakse. Katselua varten pitää tilata kuukausimaksullinen YouTube Premium.

Redditissä on keskusteluja kuvakaappausten kera. Joidenkin videoiden yhteyteen on ilmestynyt laatuvalintaan Premium-merkintä 4K-tarkkuuden kohdalle. 4K tarkoittaa tarkkuutta, jossa on 2160 kuvapistettä pystysuunnassa.

Kyseessä on luultavasti rajattua joukkoa koskeva testi, joka auttaa Googlea päättämään, kuinka edetä maksullisuuden kanssa. IS Digitoday pystyi katsomaan 4K-videoita ilman rajoituksia, vaikka katsottavaksi valittiin samat videot, joiden 4kKtarkkuus on joillakin muuttunut maksulliseksi.

YouTube Premiumin avulla pääsee eroon mainoksista, ja videoita voi ladata omalle laitteelle. Tilaukseen sisältyy myös YouTube Music -palvelu. Premiumista on saatavilla selvästi rajatumpi Lite-versio. Hinnat alkavat 6,99 eurosta kuukaudessa.

YouTube on tarjonnut 4K-videoita vuosikaudet ja esitteli vuonna 2015 jopa 8K-tarkkuuden (4320p) videot. Harvassa ovat kuitenkin näytöt, jotka pystyvät sellaista kuvaa esittämään. Myös nettiyhteydeltä vaaditaan paljon.

Kilpailu YouTubea vastaan on kiihtynyt viime aikoina muun muassa erittäin suositun TikTok-videosovelluksen myötä. YouTuben vastaus oli lyhyet Shorts-videot.