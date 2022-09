Google sanoo korjaavansa ongelman, joka aiheutti kummallisia virheitä useiden käyttäjien vanhoihin valokuviin.

Google säikäytti lukuisia Kuvat-palvelunsa käyttäjiä virheellä, joka sai vanhat valokuvat näkymään ikään kuin ne olisivat vedestä vahingoittuneita. 9to5Googlen mukaan outoja railoja sisältäneistä kuvista on tullut lukuisia valituksia, mutta kaikilla ongelmia ei vaikuta olevan.

Viikonloppuna havaittu ongelma näytti koskevan suurin piirtein yli viiden vuoden takaisia valokuvia riippumatta siitä, katsottiinko kuvia selaimessa tai Google Kuvat -sovelluksen kautta. Lisäksi joidenkin käyttäjien mukaan virheet olivat myös palvelusta laitteelle ladatuissa kuvissa.

Google ilmoitti maanantaina olevansa tietoinen ongelmasta ja olevansa korjaamassa sitä. Yhtiö korosti, että vika ei vaikuta alkuperäisiin kuviin, vaikka joistakin uutisista saattoi saada käsityksen, että kuvat olisivat pysyvästi pilalla.

Google Kuvat on Android-puhelinten oletussovellus puhelimella otettujen valokuvien varmuuskopiointiin. Tämän myötä palvelu on monille ihmisille myös rakkaiden muistojen ainoa säilytyspaikka puhelimen oman muistin lisäksi.

Vain yhden palvelun tai tallennusmedian käyttäminen tärkeiden tietojen varmuuskopiointiin on vaarallista. Googlen ongelmat ovat siitä osoitus, vaikka valokuville ei pysyvää vahinkoa näemmä aiheutunut.

Toinen täysin mahdollinen vaara on, ettei Google Kuviin välttämättä aina saa edes yhteyttä. Jos Google tai koko netti on alhaalla, ei palvelussa säilytettyihin kuviin ole pääsyä. Teoriassa internetissä säilytetty tieto on alttiina myös verkkorikollisille.

Siksi tietojen varmuuskopiointiin suositellaan niin sanottua 3-2-1-mallia. Siinä tiedostosta otetaan ainakin kolme kopiota, ne ovat kahdella eri medialla ja yksi kappale on fyysisesti erillään muista.

Tavallisen käyttäjän tapauksessa 3 kopiota voisivat sijaita esimerkiksi puhelimen muistissa, pilvipalvelussa kuten Google Kuvissa, ja irrallaan netistä säilytettävällä ulkoisella kiintolevyllä tai muistitikulla.