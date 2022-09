Viranomainen määräsi led-valosarjan pois myynnistä.

Tuotteen myynti on lopetettu.

Axxel-merkkinen led-valosarja osoittautui vaaralliseksi Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin testipenkissä. Sisä- ja ulkokäyttöön tarkoitetun rgb-valosarjan liitäntälaite eli muuntaja ei täytä eristyksensä osalta lain taikka eurooppalaisen standardin vaatimuksia.

Kyseessä on tuotenumero 7237, ja muuntajan mallinumero on XY-1200500-EO. Tukesin mukaan vaarana on sähköisku.

Tukes määräsi tuotteen pois myynnistä. Sitä ei siis määrätty vedettäväksi takaisin tuotteen jo ostaneilta kuluttajilta. Viranomainen kertoo vastuuyritys Toolnet Elektron lopettaneensa jo vapaaehtoisesti myynnin.

Valosarjaa ei määrätty kerättäväksi takaisin kuluttajilta.

Voit pyytää yritykseltä lisätietoja toimintaohjeista, tuotteen aiheuttamasta vaarasta tai sen vaatimustenvastaisuudesta sekä jälleenmyyntipaikoista. Kuluttajaneuvonta antaa tarvittaessa apua kuluttajansuojan osalta.

Aiemmin syyskuussa Tukes varoitti kahdesta led-valojen muuntajasta, joiden eristys myöskin jätti paljon toivomisen varaa. Näissä tapauksissa tuotteet määrättiin poistettavaksi markkinoilta aina loppukäyttäjiä myöten.

Tuolloin Tukes myös korosti, että muuntajien käyttö on lopetettava heti.