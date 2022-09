Venäjä uhkasi SpaceX:n satelliitteja – näin Elon Musk vastasi

Venäjä sanoo Ukrainan hyödyntämien Starlink-yhteyksien tekevän SpaceX-satelliiteista laillisia hyökkäyskohteita.

Elon Muskin perustama SpaceX on laukaissut avaruuteen noin 2300 satelliittia.

Venäjä on uhannut epäsuorasti SpaceX-yhtiön satelliitteja, kirjoittavat muun muassa Space.com ja TechSpot. Satelliittipohjaisia Starlink-internet-yhteyksiä tarjoava SpaceX on siviiliteknologiaa, mutta yhtiön perustaja Elon Musk on lahjoittanut runsaasti Starlink-terminaaleja Ukrainaan. Niitä käytetään maassa niin siviili- kuin sotilastarkoituksiin.

Uhkauksen (pdf, venäjäksi) esitti YK:n avaruusuhkia vähentävän työryhmän Venäjän delegaation jäsen Konstantin Vorontsov runsas viikko sitten. Hän varoitti ”vaarallisesta suuntauksesta Ukrainassa, joka ei istu ulkoavaruuden harmittoman hyödyntämisen rajoihin”. Siinä Yhdysvallat liittolaisineen hyödyntää siviilitarkoitukseen tehtyjä, kaupallisessa käytössä olevia teknologioita sotilastarkoituksiin.

Lisäksi toiminta rikkoo sopimuksia ulkoavaruuden yksinomaan rauhanomaisesta hyödyntämisestä ja se tulee tuomita, Venäjä sanoi.

Maasta käsin operoitavaan Starlink-kokonaisuuteen kuuluu tyypillisesti lautasantenni, järeä akusto sekä wifi-tukiasema (kuvassa akun päällä). Ne ovat kuitenkin hyödyttömiä ilman satelliitteja.

Venäjän ulkoministeriö tehosti uhkausta toteamalla, että vastapuolella ei ymmärretä kyseessä olevan epäsuora sekaantuminen sotilaalliseen konfliktiin, mikä tekee ”osittain siviilikäytössä” olevasta infrastruktuurista sallitun kohteen kostoiskulle.

Vorontsov ei maininnut Starlinkiä nimeltä, mutta viittaus oli ilmiselvä. Jopa siinä määrin, että se poiki Elon Muskilta reaktion, jossa perustaja sanoi teknologian olevan vain rauhanomaiseen käyttöön.

Viime marraskuussa Venäjä harjoitteli satelliitin tuhomaista avaruudessa, mikä sai aikaan laajan vastareaktion. Venäjä tuhosi harjoituksessa oman vanhan satelliittinsa, ja siitä syntynyt avaruusromu uhkasi kansainvälistä ISS-avaruusasemaa.

Tämän vuoden maaliskuussa antamassaan haastattelussa Musk totesi, että Venäjän satelliitintuhoamisoperaatio oli ennakkovaroitus liittyen Ukrainan sotaan. Hän totesi samalla Venäjän tarvitsevan paljon ohjuksia, sillä SpaceX:llä on yli 2000 satelliittia. Lisäksi hän uskoo SpaxeX:n voivan laukaista niitä nopeammin kuin mitä Venäjä ehtii niitä tuhota, kertoo Business Insider.

Medium huomauttaa, että Venäjä tulkitsee avaruuden demilitarisoivaa sopimusta tiukasti omasta näkökulmastaan. Samaan aikaan, kun se sanoo Ukrainan hyötyvän SpaceX:n teknologiasta, Venäjän omat vakoilusatelliitit pitävät silmällä Ukrainan armeijan liikkeitä.

Sopimusta tulisi tulkita siten, että avaruudessa ei saa tapahtua suoria yhteenottoja, vaikka sodan osapuolet operoivat sieltä käsin viestintä- ja vakoilutekniikoitaan. Isku amerikkalaista satelliittia vastaan voitaisiin tulkita suoraksi iskuksi Yhdysvaltoja vastaan.