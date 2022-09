SOK keskeytti bluetooth-kattovalaisimen myynnin mahdollisten tietosuojaongelmien tutkimiseksi.

Muun muassa Prisma-myymälöistä vastaava S-ryhmä keskeytti bluetooth-kaiuttimella varustetun plafondin myymisen Ilta-Sanomien kysyttyä tuotteen mahdollisista ongelmista.

Kaikki sai alkunsa parin päivän takaisesta Reddit-keskustelusta, jossa eräs käyttäjä kertoi väärien ihmisten ottavan valaisimeen yhteyttä puhelimillaan. IS Digitoday ei ole vahvistanut väitteitä.

– Naapurin lama-aivot yhdistävät puhelimiansa meidän kattolamppuun, jossa on myös bt-kaiutin. Miten saan yhteyden suojattua ettei tarvitsisi randomisti alkaa kuunnella naapurin kokkausohjeita tai teinin musaa, käyttäjä kyseli.

Kyseistä Trio Maia -mallista lamppua on myyty Suomessa eri kanavissa, joista S-ryhmä lienee kuitenkin suurin.

Lampussa on keskellä kaiutin. Reddit-keskustelun väitteitä ei ole vahvistettu.

Kunnollista ratkaisua ei Redditissä ole löytynyt. Entiseksi bluetooth-kehittäjäksi ilmoittautuva kirjoittaja epäilee, että kaiken takana on lampun toteutustapa.

Bluetooth on langaton yhteys, joka edellyttää laitteiden niin sanottua parittamista keskenään. Tässä tapauksessa paritettavana olisi puhelin ja lampun kaiutin. Normaalisti ei-paritetut laitteet eivät saisi yhteyttä.

– Tässä lampun valmistaja on oikonut mutkat liian suoriksi ja laittanut lampun jatkuvaan paritusmoodiin, jolloin se parittuu automaattisesti kaikkien laitteiden kanssa jotka yrittävät ottaa yhteyden, kehittäjä arvioi.

Uhkat pelleilylle ja suoranaiselle pahanteolle ovat myös nähtävissä. Reddit-keskustelussa on vitsailtu lamppujen kaappaamisella Mikko Alatalon soittamista tai vaikka ihan pornon toistamista varten.

Toisaalta joku voisi teoriassa luovuttaa vahingossa arkaluonteista tietoa itsestään, jos hän ei tiedosta olevansa yhteydessä väärään kaiuttimeen.

IS Digitoday tiedusteli lampusta S-ryhmältä.

Onko tämä lamppu turvallisuusriski?

– Selvitämme parhaillaan tavarantoimittajan kanssa tuotteen toimivuutta, sekä sitä miten laajasta asiasta on kyse, sanoo SOK Marketkaupan myyntipäällikkö Marko Väänänen.

Harkitsetteko lampun vetämistä pois myynnistä?

– Laitamme tuotteen toistaiseksi myyntikieltoon selvityksen ajaksi. Jatkotoimet ohjeistetaan selvityksen perusteella.

Millä perusteella S-ryhmä valitsee myymänsä älytuotteet? Kuinka niiden tietoturva selvitetään etukäteen?

– Valikoima muodostetaan asiakaskysynnän mukaisesti. Valikoimatuotteet täyttävät kotimaisen lainsäädännön vaateet. Kyseinen tuote tulee meille tavarantoimittajan kautta.

Oliko lampun ottaminen myyntiin virhe?

– Tätä emme osaa vielä sanoa, selviää kun saamme tarkennuksia.

Oletteko saaneet lampusta vastaavaa palautetta muualta?

– Emme ole saaneet, eikä ole myöskään tavarantoimittaja tunnistanut ongelmaa.

Voiko tämän perusteella vaatia rahojaan takaisin (myös normaalin 14 päivän palautusoikeuden jälkeen)?

– Virheellisen tuotteen osalta vaihto / palautus on mahdollista.

Miksi kattolampussa tarvitsee ylipäätään olla kaiutin?

– Asiakastarpeita on monenlaisia valaisimissa, jotka ovat tänä päivänä myös hyvin digitaalisia ja monipuolisia.

Maahantuoja Trio Lighting Scandinavia kertoo olevansa yhteydessä emoyhtiöön Trio Leuchteniin Saksaan lampun tiimoilta. Reddit-keskustelu yllätti maahantuojan.

– Olemme myyneet tuotetta jo vuosia ja tämä on ensimmäinen tapaus, joka kantautuu minun korviini, Trio Lighting Scandinavian toimitusjohtaja Tomas Rönnback toteaa luvaten lisätietoja myöhemmin.

Rönnbackin mukaan lamppu ei ole turvallisuusriski.

– Mutta pahimmassa tapauksessa, jos bluetooth-signaali ylettyy esimerkiksi naapuriasuntoon, on toki mahdollista, että naapuri joko vahingossa tai tarkoituksella parittaa oman älylaitteen valaisimen kaiuttimeen.

Rönnback huomauttaa, että sama ominaisuus pätee myös moniin muihin bluetooth-tuotteisiin.

” Parituspainike kattovalaisimessa ei ole käytännöllinen, koska valaisin on monesti yli 2 metrin korkeudella.

– Parituspainike kattovalaisimessa ei ole käytännöllinen, koska valaisin on monesti yli 2 metrin korkeudella. Huomioitavaa on myös se, että kun valaisimen virta on kytketty pois, myöskään kaiutintoiminto ei ole käytössä.

Nyrkkisääntönä Rönnback suosittaa välttämään yhteyden luomista sellaisiin älylaitteen tarjoamiin bluetooth-laitteisiin, joita ei itse tunnista.