Googlelta yllättävä lausunto: Kerro, kun seuraat ihmisiä netissä!

Googlen mukaan seurannastaan avoimemmin kertovat yritykset näyttäytyvät kuluttajille houkuttelevampina kuin muut.

Tiedonkeruu netinkäyttäjistä on internetin arkipäivää. Toiset tekevät sitä peitellymmin kuin toiset.

Googlen teetättämän tutkimuksen mukaan tunne puutteellisesta yksityisyydestä on merkittävä syy nettipalvelujen vaihtamiseen. Neljä kymmenestä vastaajasta olisi valmis vaihtamaan verkkopalvelusta toiseen, jos kokee toisen tarjoavan paremman kokemuksen yksityisyydestä.

Googlen tutkimuksessa yksityisyyskokemuksella tarkoitetaan ensisijaisesti avoimuutta eli sitä, miten verkkopalvelut kertovat tekemästään tiedonkeruusta. Yksityisyyden puute voidaan pahimmillaan kokea lähes yhtä pahaksi yrityksen kannalta kuin siihen kohdistunut varsinainen tietovuoto.

Googlen mukaan investoinnit yksityisyydensuojaan maksavat itsensä takaisin, sillä 71 prosenttia vastaajista sanoi suosivansa ostokäyttäytymisellään tiedonkeruustaan rehellisesti kertovia yrityksiä.

– Asiakkaat ostavat mieluummin brändeiltä, jotka antavat heille hallinnan omasta yksityisyydestään. Se voi tarkoittaa suostumuksen pyytämistä personoituihin mainoksiin tai muistutuksiin yksityisyysasetusten tarkistamisesta. Negatiivisen yksityisyydensuojan kokemus vaikuttaa voimakkaammin kuin hyvä yksityisyydensuojan kokemus. Kun luottamus on kerran menetetty, on vaikeaa saada asiakkaita takaisin. Sen takia on onnistuttava heti ensimmäisellä kerralla, Googlen EMEA-alueen johtaja Matt Brittin sanoo tiedotteessa.

Googlen mukaan kokemus hyvästä yksityisyydestä syntyy kolmesta asiasta: merkityksellisyydestä, muistettavuudesta sekä hallittavuudesta. Tätä voidaan toteuttaa kysymällä käyttäjiltä, kuinka usein he haluavat tulla muistutetuksi asetuksistaan, lähettämällä säännöllisesti yhteenveto yksityisyydestä sekä pyytämällä suostumusta verkkosivujen personointiin.

Tutkimuksen toteutti Ipsos-tutkimusyhtiö, ja siihen osallistui 20 000 ihmistä Ranskasta, Saksasta, Ruotsista, Alankomaista ja Britanniasta.

Tutkimuksen teettäneen Googlen bisnesmalli perustuu suurilta osin kohdennettuun mainontaan, jota tehdään käyttäjistä ja näiden nettikäyttäytymisestä tietoa keräämällä.

Googlen oli määrä siirtyä Chrome-selaimessaan ja muissa teknologioissaan jo tänä vuonna tiukempaan tietosuojamalliin, jossa ei seurattaisi yksittäisiä käyttäjiä, vaan heidän muodostamiaan joukkoja. Tämä muutos siirtyy ainakin vuoteen 2024.