Hymiöt saivat alkunsa syyskuun 19. päivänä vuonna 1982.

Tänään maanantaina tulee kuluneeksi tasan 40 vuotta hymiöiden eli tekstin avulla luotavien pikkunaamojen keksimisestä.

Carnegie Mellon -yliopiston professori Scott Fahlman ehdotti hymiöitä ensi kerran niin sanotussa purkissa eli keskustelupalstojen edeltäjässä 19.9.1982. Hän toivoi, että :-) kuvaisi vitsejä ja :-( vakavampia asioita.

– Lukekaa se sivuttain. Itse asiassa on varmaan taloudellisempaa merkitä asiat, jotka EIVÄT ole vitsejä nykyiset trendit huomioiden. Tähän tarkoitukseen käyttäkää :-(, Fahlman kirjoitti neljä vuosikymmentä sitten.

Kyseessä oli alku koko kirjolle hymiöitä ja sittemmin emojeja, jotka nykyään rikastavat viestintää sähköposteista WhatsApp-viesteihin ja somekeskusteluihin – tykkäsi siitä tai ei.

Siinä missä hymiöillä tarkoitetaan tekstin avulla luotavia naamoja, emojit ovat pieniä kuvia, jotka voivat esittää nykyään melkein mitä tahansa.

On mahdollista, että samat hymiöt on keksitty muuallakin. Tämän myös Fahlman on myöntänyt. Mutta hymiön katsotaan levinneen laajaan tietoisuuteen nimenomaan hänen viestinsä myötä.

Fahlman kommentoi vuosipäivää Ylelle. Hän kertoo, että alkuperäinen tavoite oli löytää helppo tapa sanoa ”vitsailen” tai ”olen vakavissani” sähköpostiviestin otsikossa. Nykyisiin emojeihin hän ei ole tyytyväinen.

– En ole graafisten emojien suurin fani ja käytän niitä itse hyvin harvoin. Mielestäni niistä aikaisimmat, keltaiset hymyilevät naamat, ovat oikeastaan aika rumia, Fahlman sanoo Ylelle.